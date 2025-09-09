ג'יבריל דיופ מתקרב לסיכום בהפועל באר שבע

בהפועל באר שבע קרובים לצרף בלם זר. הסנגלי ג'יבריל דיופ, איתו מנהלים בימים האחרונים מו"מ מתקדם, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, קרוב לסיכום בקבוצה ולמלא את משבצת הבלם הזר. ביממה האחרונה הצליחו במועדון לגשר על פערים נוספים ואם לא יקרה משהו יוצא דופן, דיופ יגיע לבדיקות רפואיות וחתימה בבירת הנגב.

אחרי הגעתו של דיופ, במועדון מקווים לצרף שחקן התקפה בעל רגל שמאל לעמדת הכנף הימנית. מי שעדיין תופס מקום במצבת הזרים הוא פול גריטה, שלא יעבור לאוניברסיטטה קלוז' אחרי שזו ויתרה עליו בעקבות ההתמהמהות בקבלת השחרור מבאר שבע.

בתוך כך, במועדון אהבו לראות את היכולת של אליאל פרץ ודן ביטון במדי הנבחרת, כשגם גיא מזרחי היה שותף למשחק הדרמטי מול איטליה. "היה כיף לראות את הנציגים שלנו משחקים ולוחצים ברמה הכי גבוהה שיש, זה נותן הרבה גאווה ואנחנו מחכים להם שיחזרו בקוצר רוח", אמרו בבאר שבע.

אליאל פרץ (ראובן שוורץ)

מאמן ב"ש, רן קוז'וק, ממשיך בהכנות לקראת הפועל ירושלים, כשביום שישי אמורים להגיע שחקני נבחרת זמביה, קינגס קאנגווה, וג'וזף סאבובו ששיחקו בהפסד 2:0 לנבחרת מרוקו.

קאנגווה שקיבל את סרט הקפטן מאברהם גרנט, היה המצטיין בשורות זמביה, כשסאבובו נכנס לשחק בדקה ה-88. עד שישי גם שחקני נבחרת ישראל, אור בלוריאן, דן ביטון, אליאל פרץ וגיא מזרחי, יגיעו.