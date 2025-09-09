יום שלישי, 09.09.2025 שעה 19:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

ג'יבריל דיופ מתקרב לסיכום בהפועל באר שבע

הבלם שעל המו"מ עמו פורסם לראשונה ב-ONE, צפוי למלא את משבצת הזר. המטרה הבאה: קיצוני ימני. במועדו אמרו על שחקני הנבחרת: "היה כיף לראות אותם"

|
ג'יבריל דיופ (IMAGO)
ג'יבריל דיופ (IMAGO)

בהפועל באר שבע קרובים לצרף בלם זר. הסנגלי ג'יבריל דיופ, איתו מנהלים בימים האחרונים מו"מ מתקדם, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, קרוב לסיכום בקבוצה ולמלא את משבצת הבלם הזר. ביממה האחרונה הצליחו במועדון לגשר על פערים נוספים ואם לא יקרה משהו יוצא דופן, דיופ יגיע לבדיקות רפואיות וחתימה בבירת הנגב. 

אחרי הגעתו של דיופ, במועדון מקווים לצרף שחקן התקפה בעל רגל שמאל לעמדת הכנף הימנית. מי שעדיין תופס מקום במצבת הזרים הוא פול גריטה, שלא יעבור לאוניברסיטטה קלוז' אחרי שזו ויתרה עליו בעקבות ההתמהמהות בקבלת השחרור מבאר שבע.

בתוך כך, במועדון אהבו לראות את היכולת של אליאל פרץ ודן ביטון במדי הנבחרת, כשגם גיא מזרחי היה שותף למשחק הדרמטי מול איטליה. "היה כיף לראות את הנציגים שלנו משחקים ולוחצים ברמה הכי גבוהה שיש, זה נותן הרבה גאווה ואנחנו מחכים להם שיחזרו בקוצר רוח", אמרו בבאר שבע.

אליאל פרץ (ראובן שוורץ)אליאל פרץ (ראובן שוורץ)

מאמן ב"ש, רן קוז'וק, ממשיך בהכנות לקראת הפועל ירושלים, כשביום שישי אמורים להגיע שחקני נבחרת זמביה, קינגס קאנגווה, וג'וזף סאבובו ששיחקו בהפסד 2:0 לנבחרת מרוקו.

קאנגווה שקיבל את סרט הקפטן מאברהם גרנט, היה המצטיין בשורות זמביה, כשסאבובו נכנס לשחק בדקה ה-88. עד שישי גם שחקני נבחרת ישראל, אור בלוריאן, דן ביטון, אליאל פרץ וגיא מזרחי, יגיעו.

