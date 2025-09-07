יום ראשון, 07.09.2025 שעה 21:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

הפועל ב"ש במגעים עם הבלם ג'יבריל דיופ

פרסום ראשון: הבלם שמשחק בליגה השנייה בשווייץ קרוב לחתימה בקבוצה של רן קוז'וק, שמחפשת בלם נוסף לאחר הפציעה של מיגל ויטור שעובר שיקום בפורטוגל

|
ג'יבריל דיופ (IMAGO)
ג'יבריל דיופ (IMAGO)

האם הפועל באר שבע קרובה לצרף את הבלם הזר המיוחל לחוליית ההגנה? ל-ONE נודע כי הבלם ג'יבריל דיופ, מהליגה השוויצרית השנייה, נמצא במגעים עם הקבוצה ועשוי להצטרף. כמו כן, על הכוונת בלם נוסף.

דיופ (26, 1.88) הוא בלם סנגלי שמשחק בייברדון ספורט מהליגה השנייה בשווייץ, במדיה רשם העונה עד כה שש הופעות, איתה ירד בעונה שעברה מהליגה הראשונה, אז רשם שמונה הופעות. לשחקן גם ארבע הופעות במדי נבחרת סנגל. 

בעברו, שיחק דיופ גם בליגה המרוקנית, כאשר קבוצתו האחרונה לפני שהגיע לשווייץ הייתה ויקינג הנורבגית, במדיה רשם 50 הופעות וכן כבש שלושה שערים. 

גג'יבריל דיופ (מימין) (IMAGO)

כזכור, הקבוצה מבירת הנגב איבדה את מיגל ויטור עוד לפני פתיחת העונה, כאשר הבלם נפצע במשחק חצי גמר גביע הטוטו מול הפועל תל אביב כשקרע את המיניסקוס, וטס לפורטוגל על מנת לעבור שיקום, כשהוא צפוי להיעדר לפחות עוד חודש. 

למרות האכזבה בהדחה מאירופה, הפועל באר שבע נראיתה נפלא בפתיחת העונה בליגת העל, כאשר אחרי שני המחזורים הראשונים, קבוצתו של רן קוז’וק בראש הטבלה עם שש נקודות משש אפשריות והפרש שערים של 2:11. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
למי ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?נגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */