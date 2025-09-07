הפועל ב"ש במגעים עם הבלם ג'יבריל דיופ

האם הפועל באר שבע קרובה לצרף את הבלם הזר המיוחל לחוליית ההגנה? ל-ONE נודע כי הבלם ג'יבריל דיופ, מהליגה השוויצרית השנייה, נמצא במגעים עם הקבוצה ועשוי להצטרף. כמו כן, על הכוונת בלם נוסף.

דיופ (26, 1.88) הוא בלם סנגלי שמשחק בייברדון ספורט מהליגה השנייה בשווייץ, במדיה רשם העונה עד כה שש הופעות, איתה ירד בעונה שעברה מהליגה הראשונה, אז רשם שמונה הופעות. לשחקן גם ארבע הופעות במדי נבחרת סנגל.

בעברו, שיחק דיופ גם בליגה המרוקנית, כאשר קבוצתו האחרונה לפני שהגיע לשווייץ הייתה ויקינג הנורבגית, במדיה רשם 50 הופעות וכן כבש שלושה שערים.

ג'יבריל דיופ (מימין) (IMAGO)

כזכור, הקבוצה מבירת הנגב איבדה את מיגל ויטור עוד לפני פתיחת העונה, כאשר הבלם נפצע במשחק חצי גמר גביע הטוטו מול הפועל תל אביב כשקרע את המיניסקוס, וטס לפורטוגל על מנת לעבור שיקום, כשהוא צפוי להיעדר לפחות עוד חודש.

למרות האכזבה בהדחה מאירופה, הפועל באר שבע נראיתה נפלא בפתיחת העונה בליגת העל, כאשר אחרי שני המחזורים הראשונים, קבוצתו של רן קוז’וק בראש הטבלה עם שש נקודות משש אפשריות והפרש שערים של 2:11.