ויטור מתקרב לחזרה, פרטים קטנים נותרו עם דיופ

הבלם הפורטוגלי-ישראלי של הפועל באר שבע מיגל ויטור עשוי להיות כשיר בעוד כשבועיים וחצי עד שלושה שבועות, כך לפי הערכה הראשונית. ויטור אמור לחזור ארצה השבוע ולהמשיך בשיקום שלו, בזמן שבקבוצה מקווים שמצבת הבלמים שעומדת על שניים תצליח להסתדר עד שיחזור העומק בעמדה.

בתוך כך, בקבוצה מגבירים את המאמצים לצרף בלם זר והם קרובים לסגור את העברת ג'יבריל דיופ לקבוצה, כשנותרו פרטים קטנים כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. הסנגלי אמור להגיע בעסקת רכישה ולא כהעברה חופשית, כשבצוות המקצועי עקבו אחרי השחקן ומכירים את יכולותיו למרות עונה לא טובה בשווייץ.

בינתיים בבאר שבע מקווים שביממה הקרובה תיסגר התרת חוזהו של ארנולד גריטה והעברתו לרומניה, שם כבר סיכם את תנאיו באוניברסיטטה קלוז'. גריטה חזר לישראל בסוף השבוע ולקח חלק באימון הערב אתמול ואימון הבוקר היום.