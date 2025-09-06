מתיאוס דאבו נחת בישראל לקראת חתימה בנתניה

מכבי נתניה בדרך לחיזוק נוסף באופן רשמי. החלוץ הברזילאי מתיאוס דאבו, שעל המו”מ עימו פורסם לראשונה ב-ONE, נחת היום (שבת) בנמל התעופה בן גוריון, לקראת חתימה על החוזה בעיר היהלומים לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת.

בשנה האחרונה החלוץ הברזילאי דאבו לבש כאמור את מדי קבוצת רמו מהליגה הברזילאית השנייה, במדיה הספיק לרשום 11 הופעות בהן כבש שני שערים. לפני כן, היה בליגה הראשונה במדינתו עם מיראסול.

את דרכו בבוגרים החל בגואראני, אחר כך עבר לקורינתיאנס, הושאל בחזרה לגואראני ומצא עצמו (בין היתר) גם כמושאל בפילדלפיה האמריקאית (קבוצתו של תאי בריבו היום מה-MLS). בהמשך, כשהיה שחקן קרוזיירו בשנים 2023-2024, הושאל ממנה למספר קבוצות ובניהן אמריקה מיניירו ופאפוס הקפריסאית.

מתיאוס דאבו בנתב״ג (באדיבות המועדון)

דאבו הוא הרכש החמישי של מכבי נתניה בחלון ההעברות הנוכחי, אחרי צירופם של עמרי שמיר, ווילסון האריס, לוקאס פראיזו והקשר עזיז אואטרה שנחת מוקדם יותר השבוע.