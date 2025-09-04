דה רוק הוריד כמעט 30 ק"ג וכולם מדברים על זה

דוויין "דה רוק" ג'ונסון הפתיע לפני מספר ימים את העולם כולו כאשר הופיע בפסטיבל הסרטים בוונציה במראה חדש ורזה יותר מתמיד (30 ק”ג רזה יותר מתמיד). השחקן וכוכב ה-WWE לשעבר, המזוהה בדרך כלל עם גוף שרירי ומסיבי, חשף ירידה דרמטית במשקל שהפכה לשיחת היום ברשתות החברתיות ובכותרות ברחבי העולם.

הרגע שמשך את מירב תשומת הלב (הלוק החדש של דה רוק) התרחש ב-30 באוגוסט, במסגרת אירוע Miu Miu Women’s Tales בפסטיבל ונציה. ג'ונסון עלה לשטיח האדום בחולצת משי כחולה מעוטרת ציורים צבעוניים ובמכנסיים שחורים אלגנטיים. המראה הזה הדגיש את הפיזיות החדשה שלו – רזה יותר, קלילה יותר, ושונה לחלוטין מהדמות השרירית שהתרגלנו לראות על המסך, ובעמוד האינסטגרם שלו, אחריו עוקבים כמעט 400 מיליון איש.

הופעתו עוררה מיד גלים ברשתות החברתיות. מעריצים רבים הביעו פליאה, חלקם טענו שהתמונות נראות כמעט "לא אמיתיות" או תוצאה של בינה מלאכותית. אחד מהם כתב: "אני באמת חושב שזה AI. אבל אם לא – זו ירידה עצומה במשקל אצל דה רוק”. אחרים הזכירו מיד כי מדובר בהכנה לתפקיד קולנועי, כשהתגובות כללו משפטים כמו: "הוא ירד 30 ק”ג בשביל סרט, חברים. זה מה ששחקנים עושים”. מעבר לתגובות האמורות, כמובן שגם היו תגובות שהתייחסו לשימוש בחומרים אסורים, דוגמת “דה רוק סוף סוף הפסיק עם סטרואידים".

ככה דה רוק נראה בדרך כלל (אינסטגרם)

ג'ונסון עצמו התייחס לנושא במסיבת עיתונאים שנערכה במהלך הפסטיבל. בריאיון ל-Hollywood Reporter הוא הסביר שהשינוי נבע מצורך אישי עמוק: "הטרנספורמציה הזו הייתה משהו שהייתי רעב לעשות”. הוא שיתף כי לאורך הקריירה הארוכה שלו היה קול פנימי שדחף אותו לחפש אתגר אחר, ואמר: "הייתה לי קריירה מוצלחת, אבל שאלתי את עצמי – מה אם אני יכול לעשות יותר? אני רוצה לעשות יותר, ומה זה אומר בפועל?"

לדבריו, השינוי לא נועד רק לתפקיד החדש אלא גם לשבירת תדמית. במשך שנים ג'ונסון נתפס כגיבור אקשן קשוח עם גוף ענק, אך כעת ביקש להוכיח שהוא מסוגל לצלול גם לעולמות דרמטיים עמוקים יותר. המראה החדש שימש כהצהרה אישית וציבורית: הוא לא רק מתאבק לשעבר וכוכב סרטי פעולה, אלא גם שחקן מוכן לאתגר את גבולותיו.

במקביל, חלק מהמעריצים העלו נקודה בריאותית. אחד כתב: "הוא מתבגר והמטרות הפיזיות שלו השתנו. אולי הוא הפסיק להשתמש בתוספים כמו TRT וחומרים אנאבוליים. בגילו, להרים כבד ולסחוב עודף משקל – גם אם זה שריר – כבר לא משרת את הבריאות שלו”. במספר אתרים אגב, גם נכתב כי השינוי נובע גם מבעיות במערכת העיכול, וכי “ארוחות הרמאות” שלו הגיעו לקיצן.

דה רוק כמארק קר בסרטו החדש (צילום מסך)

הדיון הציבורי סביבו חשף גם היבט אחר: האיזון בין הקריירה ההוליוודית לבין שמירה על בריאות לטווח ארוך. ג'ונסון, שידוע במשטר אימונים קפדני ובתזונה מוקפדת, מצא עצמו כעת במקום חדש – לא עוד התמקדות בנפח ובמסה, אלא בנראות שתואמת דמות דרמטית מורכבת ואולי גם בגישה בריאה לגוף שמתבגר.

הסרט החדש, The Smashing Machine (מכונת המחץ) מציב את ג'ונסון באחד התפקידים המאתגרים ביותר שלו. הוא מגלם את הלוחם מארק קר, אלוף MMA לשעבר, שנאבק בהתמכרויות ובמערכת יחסים סוערת עם בת זוגו, אותה מגלמת אמילי בלאנט. כדי לגלם את קר בצורה אותנטית, נדרש ג'ונסון לא רק למשחק רגשי עמוק אלא כאמור גם לשינוי פיזי משמעותי.

הסרט אגב זכה לתגובות מרגשות במיוחד: הצופים העניקו לו מחיאות כפיים ממושכות של 15 דקות, מה שהזכיר את התגובות להצלחה של ברנדן פרייזר עם “הלוויתן” בכיכובו. דוויין “דה רוק” ג'ונסון, אמילי בלאנט, הבמאי בני צפדי והלוחם מארק קר – כולם נראו נרגשים ועיניים דומעות. התגובה המדהימה הזו גרמה גם היא לדיון ברשתות חברתיות ולביקורות חיוביות, והשמועות על מועמדות לאוסקר כבר התחילו להתגבש.

