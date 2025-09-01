משודרג: הכירו את טסלה דגם Y Performance

אם גם אתם מעריצים של חברה טסלה, אתם ודאי שמחים לשמוע על מה שחדש אצל חברת המכוניות החשמליות, וכעת אכן יש בשורה: מדובר הפעם בדובדבן שבקצפת של דגם ה-Y של החברה, שהגיע בדמות טסלה דגם Y Performance 2025.

זהו הדגם בעלת הביצועים הגבוהים ביותר (וגם היקרה ביותר כפי שתראו בהמשך) של הדגם הנמכר ביותר של המותג בראשות אילון מאסק. הוא מגיע גם עם כמה פרטים אסתטיים ספציפיים, סוללה חדשה, מתלים מתוקנים ושיפורים בתכונות הנוחות.

מודל Y החדש בולט לעומת “אחיו” בסדרה בזכות פרטים אסתטיים עדינים שמטרתם לשפר את האווירודינמיקה. המשמעותיים ביותר הם הפגוש הקדמי המיוחד והספוילר האחורי מסיבי פחמן, אשר מייצר כוח צד גדול יותר במהירויות גבוהות ומפחית את התנגדות האוויר.

627 כוחות הסוס המסופקים על ידי שני המנועים החשמליים שלה (215 מלפנים ו-412 מאחור) מאפשרים לו לשפר את ביצועיו וליצור הבדל ניכר בהשוואה לשאר סדרת דגם Y. הוא מאיץ מ-0 ל-100 ב-3.5 שניות, 1.3 שניות פחות מה-Long Range עם הנעה לכל הגלגלים, כאשר המהירות המרבית של Model Y Performance מגיעה ל-250 קמ"ש.

טסלה דגם Y Performance 2025 (מתוך האתר הרשמי)

למרות שטסלה לא מספקת פרטים רבים על כך, היא מאשרת ש-Model Y Performance כולל סוללה חדשה עם תאים בצפיפות גבוהה וקיבולת טעינה גדולה יותר (כיסוי של עד 243 קילומטרים ב-15 דקות בעמדות טעינה חשמליות ייעודיות). למרות התכונות שהוא מציע, טסלה Model Y Performance לא יפגע מבכל הקשור לאוטונומיה, שכן הוא מתגאה בטווח של 580 קילומטרים.

שיפור מרכזי נוסף נמצא בשלדה. Model Y Performance מצויד בבולמי זעזועים אלקטרוניים אדפטיביים ובתוכניות נהיגה ספציפיות המשפיעות עליהם (ולא רק על המצערת, ההיגוי או הבקרות האלקטרוניות) כדי לשפר את תכונותיו הספורטיביות.

האבזור שלו כולל חישוקי סגסוגת בגודל 21 אינץ' (זהו דגם ה-Model Y היחיד שמציע גודל זה), מושבי ספורט קדמיים מחוממים ומאווררים, פרטי פנים מסיבי פחמן, ומסך ראשי בגודל 16 אינץ' (זכרו שבשאר הגרסאות הוא 15.4 אינץ').

בספרד כבר פורסם מחירו של דגם ה-Model Y Performance: מדובר ב-61,990 יורו, כלומר 9,000 יותר מהגרסה שעד כה הכתירה את סדרת דגם ה-Model Y, שהיא ה-Long Range עם הנעה לכל הגלגלים, שמחירה 52,990 יורו.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

