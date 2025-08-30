אז מתי ריצה עדיפה על הליכה בתהליך ההרזייה?

אם אתם קוראים קבועים של המדור אתם ודאי זוכרים מספר כתבות אודות יתרונות על ההליכה על פני הריצה בכל הקשור לעניין ההרזייה, כאשר היתרון המרכזי הוא שעבור רוב האוכלוסייה מדובר בפעילות שניתן להתמיד בה (ריצה דורשת הרבה יותר “אנרגיה נפשית” שכן מדובר במאמץ אחר לגמרי).

אבל מה אם אתם מעדיפים דווקא לרוץ? האם ניתן לראות רק את חצי הכוס הריקה? ממש לא. לריצה יש את היתרונות שלה, בטח בפן הבריאותי ולא רק בפן ההרזייה, כך שאם אתם רוצים לקבל “פוש מנטאלי” לקראת המשך הריצות שלכם, הגעתם למקום הנכון.

נתחיל בנושא שריפת הקלוריות. מיותר לציין שאם אתם רצים אתם שורפים הרבה יותר קלוריות, כל עוד מדובר באותו זמן פעילות בהשוואה להליכה. למשל, אם תרוצו חצי שעה, תשרפו הרבה יותר מאשר תלכו חצי שעה. הדבר נובע מכך שתעברו יותר מרחק, ומרחק הוא הקריטריון החשוב כאן (שריפת הקלוריות מחושבת “בגדול” ע”י הכפלת משקלכם במרחק שעברתם, ללא קשר למהירותכם).

אז ריצה או הליכה? (Andrea Piacquadio)

היתרון הנוסף של הריצה בהשוואה להליכה הוא ה”אפטר ברן אפקט”, שמשמעותו שריפת הקלוריות גם בתום הפעילות. באם תקיימו ריצה ארוכה ואינטנסיבית יחסית, הגוף יצטרך להתאושש גם בסיומה (זאת בניגוד להליכה), מה שאומר שתשרפו כמות לא רעה של קלוריות גם כאשר תסיימו לרוץ.

לכל האמור לעיל יש להוסיף את עניין ההתמכרות החיובית לריצה, תופעה אשר מוכרת לרצים רבים. בניגוד להליכה, יש הרגשת “היי” בתום הריצה, ולפעמים גם במהלכה, ויש רצים רבים שמתמכרים לכך וזה מה שגורם להם להתמיד. התופעה כאמור לא ממש קיימת בהליכה, שם מה שמאפשר את ההתמדה הוא בעיקר עיקרון העקביות (בטח כאשר המוטיבציה נגמרת מדיי פעם).

ומה אם אתם רוצים לבצע את הפעילות שלכם יחד עם מתאמנים אחרים? מצד אחד יהיה יותר קל לשכנע חבר או חברה להצטרף להליכה, אבל בכל הקשור לקבוצות ספורטיביות, נראה שקיימות הרבה יותר קבוצות ריצה מאשר קבוצות הליכה. במידה ותמצאו קבוצת ריצה כזו, כמובן שהדבר יעזור לכם להתמיד שכן קבוצה יוצרת פן של מחוייבות.

אתם ממש לא חייבים לרוץ לבד (Bing Iamge Creator)

בנקודה זו יש להתייחס לענין התזונה, שם העניינים מסתבכים. הריצה היא מאוד בעייתית בענין זה, שכן בתום הריצה קיים בדרך כלל רעב לא קטן, והרגשה שאנחנו יכולים לאכול המון משום שרצנו – כמובן שזו לא המציאות והרבה רצים “נופלים” בעניין זה (אנו שורפים 350 קלוריות וחושבים שמותר לנו לאכול ארוחה שלמה פלוס קינוח כדיל החזיר את האנרגיה שאבדה).

אז היכן כן יש בשורה טובה? ממקום אחר לגמרי. רצים אשר משקיעים מאמץ רב בריצות שלהם, מרגישים לעיתים מחוייבות גדולה ליותר ל”לא להרוס הכול” עם ארוחות גדולות לאחר הריצה ובכלל. הריצה מכניסה לכאורה למעיין מחוייבות כללית של התמדה במטרה, ולכן יוצא לכם לחזות מדיי פעם ברצים שיורדים במשקל.

אם נסכם את הדברים, נציין קודם כל שאין כל פסול בבחירה בריצה לטובת תהליך ההרזייה, שכן יש לה את היתרונות שלה. עם זאת, חשוב מאוד שתקפידו כאמור על אכילה מתונה בתום הריצה, שכן לפעמים הרגשת ה”היי” גורמת לנו להכניס הרבה יותר קלוריות ממה שהוצאנו.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

