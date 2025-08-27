הפועל ב"ש בדיון על השלט: ענישה לא מידתית

הפועל באר שבע עמדה היום (רביעי) לדין בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, זאת בעקבות הנפת השלט “שני דברים צריכים להיות מושמדים – אופ”א וחמאס”, שהניפו אוהדי הקבוצה במהלך משחק חצי גמר גביע הטוטו מול הפועל תל אביב. במקביל גם אליניב ברדה עמד לדין, על אף שלא נכח באולם, עקב הכרטיס האדום שספג המאמן, כשהפסיקה בעניינו נדחתה ליום ראשון.

כזכור, תובע ההתאחדות החליט להעמיד את הפועל באר שבע לדין משמעתי בגין התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים ומעורבות בנושאים פוליטיים וציבוריים. נציין כי בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE חשפנו כי בכירי אופ"א נכנסו לעניין והביעו כעס על מה שקרה. הם פנו להתאחדות לכדורגל ודרשו נקיטת הליכים נגד ב"ש, וביקשו לקבל עדכון על מה שקורה.

מהלך הדיון לגבי השלט של הפועל באר שבע

עורך הדין של ב”ש, רועי רוזן: "נראה שהתובע החליט על קנס אדיר. זה מסוג הדברים שלא צריכים להגיע לעולם הכדורגל, מגרשי הספורט זה לפעילות ספורט. לא משנה אם זה אופ”א או מישהו אחר. אין כאן עבירה של התנהגות עברת אוהדים, אלה עברות אחרות. הפועל באר שבע לא מעורבת בזה לא הביעה עמדה, היא מגנה היא מוקיעה ואפילו נקטע בצעדים. במחזור הראשון של העונה היא פסלה 5 מנויים. שיתוף הפעולה בין המועדון לארגון האוהדים שמקבל מהמועדון 80 מנויים נקטע בחצי". עורך הדין אף העניק לדיין הוכחה ממשרד הכרטיסים לפסילת 5 המנויים.

הדיין ישראל שמעוני: "המשחק היה בטוטו טרנר, וחייב להיות תיאום בין המועדון לקהל על איזה שלט מונף".

עורך הדין רוזן: "אנחנו לא יודעים איך הוא הגיע לשם, הוא הונף במחצית השנייה ואיך שראו אותו דאגו להוריד אותו בתוך שניות. אלונה ברקת דאגה להעביר מכתב התנצלות לאופ”א בשילוב ההתאחדות לכדורגל. שהשלט לא מייצג את רוח המועדון, אלא להיפך. ההתנהגות המתוארת היא בלתי הולמת, אנחנו צריכים להסתכל על זה כהתנהגות בלתי הולמת של אוהדים לפיה צריך ענישה תואמת. 4,000 שקל על השלכת פירוטכניקה אל המגרש, אבל 40,000 אלף בשביל שלט? מה שאני רוצה לומר זה סבירות הענישה פרופורציונליות, השווה לעומת סעיפים אחרים. אני לא חושב שיש פה שום פרופורציה, אין הלימה, אין לענישה הזאת שום מידתיות, השלט לא גרם לעצירת המשחק, או פגע בגוף של אוהד כלשהו".

הדיון על אליניב ברדה

הדיין ישראל שמעוני: "יש גבול לכמות הפעמים שאפשר לדחות את המשפט היית עושה את זה גם בבית משפט בחוץ".

ישראל שמעוני (תומר חבז)

עורך הדין של ברדה, רועי רוזן: "אחרי שקיבלתי את הזימון לדיון הגשתי בקשה לדחות, אחרי שהדיין נתן את ההחלטה, בלית ברירה ביקשתי דחייה של הדיון פעם נוספת. שתי בקשות שונות".

הדיין שמעוני: "ביקשת שנדחה את הדיון, דחינו, ביקשת שנביא שופט, הבאתי. גם לבית הדין יש קו של עד כאן".

עורך הדין רוזן: "אני לא צריך להסביר על הבן שלי בפני אנשים זרים".

הדיין שמעוני: "אני לא יודע על מה יש לנו בכלל לדון על עניין ברדה רק בגלל שהתובע ביקש שיצטרף, החלטתי לדון עליו. הסיבה שהדיון של מר ברדה לא נדחה היום זה רק בגלל הגעתו של גל ליבוביץ. כנגד ברדה יש שני אישומים, התנהגות בלתי הולמת ופריצה למגרש. נסיבות ההרחקה – העלבת השופט בדקה ה-59. אליניב סירב לרדת מהספסל רק אחרי תלונות הולכות ונשנות".

גל ליבוביץ' (גיא עקרה)

ליבוביץ': “אני הייתי שופט המשחק ב-5.8 בין מכבי נתניה להפועל תל אביב, אני כתבתי ושיתפתי את הדו"ח”.

עורך הדין רוזן: "בסוף הדוח כתוב בסיום המשחק דווח על זריקת שקית גרעינים שנזרקה אל ספסלי הפועל תל אביב, האם יכול להיות שזה קשור להרחקה שהייתה תואמת להרחקה?"

ליבוביץ: "יכול להיות, זה הובא לי בסיום המשחק לא בעת ההחלטה על ידי המשקיף. הובא לידי על ידי המשקיף שנזרקה שקית. על ידי קהל מכבי נתניה, על פי הדוח דקה לפני".

עורך הדין רוזן: "מי אמר לאליניב ברדה לאן לעלות?"

ליבוביץ: "יש מקום מוגדר, אני אומר לו לצאת מהאזור הטכני, נקודה. יש אצטדיון בו יש מקום מסודר לעלות".

אליניב ברדה (שחר גרוס)

עורך הדין רוזן: "ידעת שביקשו ממנו לעלות ליציע ממנו נזרקו החפצים?"

ליבוביץ: "אני לא יודע אני יודע שהוא צריך לעלות לאזור המוגדר במגרש ולצאת מהאזור הטכנית. כעבור 2 דקות הוא עלה".

עורך הדין רוזן: "יכול להיות שנכון להגיד שהוא לא סירב לעלות ליציע, אלא למקום ממנו נזרקו החפצים".

ליבוביץ: “חד משמעית לא, דווח על ידי משקיף המשחק יאיר גלילי שהוא סירב לעלות באופן כללי".

עורך הדין רוזן: “הוא לא עמד במגרש באזור הטכני וסירב לעלות אלא עלה מעל הספסל, נכון?"

ליבוביץ: "האזור הטכני מתחלק ל-2, מעל ומתחת לספסל".

עורך הדין רוזן: "בגלל זה המונח אזור טכני יכול להטעות".

ליבוביץ: "ברדה מעולם לא היה במגרש וזה גם לא צוין בדוח".

עורך הדין רוזן: "על פי הדוח שלך הגדרת שאבוסקיס וברדה עשו אותו הדבר מילה במילה".

ליבוביץ: "אם הייתי יכול לצטט מה שהוא אמר הייתי מצטט היות והיה רעש אז רשמתי שהוא נצמד לשופט הרביעי, עזב את התחום הטכני עם תנועות ידיים, שעל פי החוק של ההתאחדות זה נחשב למעבר על החוק". השופט יצא מהאולם אחרי דבריו והפסיקה נדחתה ליום ראשון.