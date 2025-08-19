אופ"א זועמת: עלולה להעמיד לדין את הפועל ב"ש

אופ"א זועמת על השלט שתלו אוהדי הפועל ב"ש. כזכור, על רקע הקריאה של אופ"א נגד "הרג ילדים ואזרחים" לפני משחק הסופר קאפ האירופי בין פ.ס.ז’ לטוטנהאם, אוהדי הפועל ב"ש במשחק חצי גמר גביע הטוטו בשבת נגד הפועל ת"א הניפו שלט עם הכיתוב: "שני דברים שחייבים להשמיד: ‘אופ"א וחמאס’".

בכירי אופ"א נכנסו לעניין והביעו כעס על מה שקרה. הם פנו להתאחדות לכדורגל ודרשו נקיטת הליכים נגד ב"ש, וביקשו לקבל עדכון על מה שקורה. בגלל זה גם ההתאחדות הודיעה הבוקר על העמדתה לדין של הקבצה.

אתמול בישיבת מזכירות ההתאחדות לכדורגל, היו"ר שינו זוארץ אמר כי השלט של אוהדי חיפה בפולין הוא מקרה חמור וגם של אוהדי הפועל ב"ש נגד אופ"א, ואמר כי הוא מצפה לגינוי ברור. אלונה ברקת, חברת המזכירות, אמרה כי היא מגנה זאת.

שינו זוארץ ואלונה ברקת (איציק בלניצקי)

חברי המזכירות שאלו את זוארץ מדוע הוא לא הוציא תגובה נגד אופ"א על השלט ששמו במשחק הסופר קאפ. זוארץ השיב להם: "מה אתם רוצים, הם לא הזכירו את ישראל ולא את עזה. הם העלו פליטים מכל העולם, אין ילד ישראלי פליט. הגוף יחיד שמשאיר אותנו במשחק זה אופ"א, איזה היגיון יכול להיות שנצא נגד מי שדואג לנו?".