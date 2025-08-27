יום רביעי, 27.08.2025 שעה 14:33
ליגה לאומית 25-26
31-21הפועל כפ"ס1
31-21עירוני מודיעין2
30-11מכבי הרצליה3
12-21הפועל חדרה4
12-21מ.ס כפר קאסם5
11-11הפועל ר"ג6
11-11הפועל עכו7
10-01בני יהודה8
10-01הפועל כפר שלם9
10-01מכבי פ"ת10
10-01הפועל ראשל"צ11
02-11מכבי יפו12
02-11הפועל נוף הגליל13
01-01הפועל עפולה14
04-01הפועל רעננה15
-10-41מ.ס קריית ים16

מצא קבוצה: עומר סניור חתם רשמית בהפועל ר"ג

הקיצוני, אקס הפועל תל אביב, ישחק אצל מיכאל זנדברג בקבוצה מהליגה הלאומית בעונה הקרובה. אשתקד הוא כבש שער ליגה אחד במדי הפועל חדרה ב-16 הופעות

|
עומר סניור (חגי מיכאלי)
עומר סניור (חגי מיכאלי)

הפועל ר”ג עלתה לכותרות מאתמול (שלישי) בעקבות הבוררות עם מור בוסקילה, אבל בינתיים היא מתחזקת. עומר סניור חתם רשמית אצל האורדונים וישחק בעונה הקרובה בקבוצה של מיכאל זנדברג.

כפי שפורסם ב-ONE, סניור ניהל מו”מ מתקדם עם הפועל ר”ג והוא אמור לחתום רשמית בקרוב. סניור, שבלט בטורניר המונדיאליטו, הפך לאחד הכישרונות הצעירים הבולטים בזמנו, הוא החל את דרכו בהפועל ת”א ואשתקד כבש שער ליגה אחד במדי הפועל חדרה, כאשר רשם 16 הופעות.

הפועל ר”ג פתחה את העונה בתוצאת תיקו מול הפועל עכו, כאשר האורדונים מבינים שהם צריכים חיזוק נוסף לחלק הקדמי ונראה שהם מצאו אותו.

