ליגה לאומית 25-26
31-21הפועל כפ"ס1
31-21עירוני מודיעין2
30-11מכבי הרצליה3
12-21הפועל חדרה4
12-21מ.ס כפר קאסם5
11-11הפועל ר"ג6
11-11הפועל עכו7
10-01בני יהודה8
10-01הפועל כפר שלם9
10-01מכבי פ"ת10
10-01הפועל ראשל"צ11
02-11מכבי יפו12
02-11הפועל נוף הגליל13
01-01הפועל עפולה14
04-01הפועל רעננה15
-10-41מ.ס קריית ים16

עומר סניור במו"מ מתקדם עם הפועל רמת גן

הכישרון הצעיר, ששיחק בעונה שעברה בחדרה, עשוי לחזק את הקבוצה של זנדברג. עפולה פנתה למנזינגה ובוזגלו. וגם: המסקנה של בני יהודה לגבי אירועי יפו

|
עומר סניור חוגג (חגי מיכאלי)
עומר סניור חוגג (חגי מיכאלי)

בהפועל רמת גן פתחו את העונה בתוצאת תיקו מול הפועל עכו, כאשר האורדונים מבינים שהם צריכים חיזוק נוסף לחלק הקדמי וייתכן שהם ימצאו אותו בקרוב מאוד.

שחקן ההתקפה עומר סניור נמצא במו”מ מתקדם ואמור לחתום בשורות הקבוצה של מיכאל זנדברג בקרוב. סניור, שבלט בטורניר המונדיאליטו, הפך לאחד הכישרונות הצעירים היותר מעניינים. אשתקד הוא כבש שער ליגה אחד במדי הפועל חדרה, כאשר רשם 16 הופעות.

גם הפועל עפולה מחפשת להתחזק: במועדון פנו לשחקן הכנף כריסטי מנזינגה, שבלט במדי בני יהודה בחצי העונה השנייה אשתקד וכבש ארבעה שערים. גם אקס נוסף של בני יהודה, אלמוג בוזגלו, מועמד להצטרף לקבוצה.

לאחר אירועי  המשחק מול הפועל עכו במשחק הביתי האחרון מול מכבי יפו, בבני יהודה מתכננים להעביר את ספסלי הקבוצות בשיתוף עם הנהלת אצטדיון שכונת התקווה, לצד השני. הדבר נמצא בשלבי תכנון וצפוי להיות מושלם לקראת משחק הבית, במחזור הרביעי.

