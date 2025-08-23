התחלפה במושב עם הנהג ונתפסה במצב גרוע ממנו

במהלך מחסום לבדיקת אלכוהול וסמים שגרתי בקטלוניה, חוו השוטרים המקומיים אירוע כמעט סוריאליסטי. הסיטואציה, שהתרחשה בשעת לילה מאוחרת, הפכה במהרה לאחת מהאנקדוטות המוזרות ביותר שדווחו מהכבישים בספרד בשנה האחרונה, ואם אתם קוראים קבועים של המדור, אתם ודאי יודעים שספרד היא “המקום” לאירועים מוזרים (בין היתר משאיות שמגדלים בתוכן סמים).

האירוע התרחש בכביש C-16, סמוך לעיירה סנט פואיטוס דה באגס – כ-100 ק”מ צפון מערב מברצלונה. ניידת משטרת התנועה הציבה מחסום וביצעה בדיקות לנהגים החולפים, אך דווקא אז הבחינו השוטרים בתנועה חשודה בתוך אחד מכלי הרכב שעצרו לבדיקה. הם זיהו שהנהג הוחלף לפתע באישה.

לפי הדיווחים בספרד, ההחלפה האמורה היתה לא פחות מהזויה. האישה, שידעה כי רישיון הנהיגה שלה נשלל בצו בית משפט, נכנסה במהירות לתפקיד הנהגת כדי “להציל” את הנהג, אלא שהתמרון שלה לא רק שלא הצליח, אלא גם החמיר את מצבה.

אילוסטרציה (בינה מלאכותית )

למרות שלשוטרים היה ברור לחלוטין שהיא לא הנהגה, הם החליטו לבדוק אותה במקום. בבדיקת ינשוף התברר כי ריכוז האלכוהול בדמה עמד על 0.73 מ"ג – מעל לרף הפלילי המוגדר בספרד. אם זה לא מספיק, היא נמצאה חיובית גם לשימוש בקוקאין.

כנהוג במקרים כאלה, השוטרים פנו לבדוק גם את מצבו של הנוסע, אותו גבר שבתחילה נהג ברכב. מבחינת החוק, ברגע שהאישה נפסלת מלנהוג, האחריות עוברת אליו, ועליו להמשיך את הנסיעה במקומה (זה במקרה ומניחים שהיא אכן היתה הנהגת, מה שלא קרה כאן) – אלא שגם כאן ציפתה להם הפתעה.

בדיקת האלכוהול לגבר הראתה ריכוז של 0.54 מ"ג – אמנם מעט פחות מהאישה, אך עדיין מעל לרף המותר בחוק בספרד. משמעות הדבר היא שגם במקרה שלו, הנסיעה לא הייתה יכולה להימשך. אם לא די בכך, השוטרים גילו פרט נוסף שהחמיר את מצבו: רישיון הנהיגה שלו נשלל גם כן…

אילוסטרציה (בינה מלאכותית )

כך מצאו עצמם השוטרים במקרה אותו טרם חוו בעבר, מול שני נהגים שונים, שניהם תחת השפעת אלכוהול (ובמקרה של האישה גם סמים), ושניהם ללא רישיון בתוקף. מדובר דה פקטו במצב בלתי אפשרי שבו אין אף אחד מבין השניים שמוסמך או כשיר להמשיך לנהוג.

השוטרים, שצפו כאמור מקרוב באחת מהחלפות המושבים ההזויות בהיסטוריה, עצרו את השניים והחלו בהליכים המשפטיים נגדם. לשניהם נרשמו לדו"חות פליליים נפרדים, ובפועל הם קיבלו “כפל עונש” – גם על נהיגה בשכרות וגם על נהיגה ללא רישיון.

נראה אם כן, שרמת האלכוהול והסמים בדמה של הנהגת השפיעה רבות על שיקול הדעת שלה שכן היא עברה למעשה ארבע עבירות בפועל: החלפת נהג, נהיגה ללא רישיון, נהיגה תחת השפעת אלכוהול ונהיגה תחת השפעת סמים. יותר גרוע מזה לא יכול להיות...

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה