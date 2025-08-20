אירובי בצום טרם ארוחת הבוקר עוזר להרזייה?

אימון אירובי בבוקר על בטן ריקה, או מה שמכונה "אירובי בצום", הוא אחת מהשיטות היותר מדוברות היום בעולם הכושר והתזונה, ויש לכך סיבה: כאשר מאגרי הגליקוגן בגוף ריקים יחסית לאחר לילה של שינה (במידה ולא אכלתם ארוחת פחמימות גדולה טרם השינה), הגוף נוטה להשתמש יותר בשומן כדלק ראשוני לאימון.

מי שהראה זאת בפועל הוא מומחה הכושר הקנדי, ג’רמי אית’ר, אשר הפיק לאחרונה סרטון בו הוא מודד את כמות האנרגיה ומקור האנרגיה בפעילויות אירוביות שונות עם מכשיר מיוחד. הוא גילה שאותה כמות נשרפת בהליכה והליכה אחרי צום, רק שבהליכה שאחרי צום היתה שריפה גדולה יותר שמקורה בשומן.

עם זאת, חשוב להבין שהעובדה שנשרף יותר שומן במהלך האימון עצמו אינה מבטיחה ירידה גדולה יותר בשומן הגוף לאורך זמן. לא מעט מחקרים מצביעים על כך שהפרמטר המכריע בירידה בשומן הוא המאזן הקלורי היומי וההשפעה המצטברת של אימונים לאורך שבועות וחודשים. כלומר, אם לא נשמור על גירעון קלורי, גם “אימון בצום” לא יוביל לירידה משמעותית במשקל – שכן זוהי לא נוסחת קסם.

אז האם כדאי בכל זאת לבחור באירובי לאחר צום? אולי אם אתם מחפשים ניהול יעיל יותר של הזמן שלכם. יש מתאמנים אשר מעידים על כך שהם מצליחים להכניס פעילות גופנית לשגרת היום דווקא משום שהם מבצעים אותה לפני ארוחת הבוקר – אבל זוהי כאמור העדפה פרסונלית.

המשקל לא ישתנה רק מאירובי בצום (mojzagrebinfo)

ומה לגבי חסרונות? אימון אירובי בצום עלול לגרום לעייפות מוקדמת יותר, במיוחד כאשר מדובר באימון עצים יחסית. ללא מאגרי פחמימות זמינים, הגוף יתקשה לשמור על ביצועים גבוהים לאורך זמן, והמתאמן עלול להרגיש חולשה או סחרחורת, מה שיפגע באיכות האימון ואולי אף יגדיל את הסיכוי לפציעה.

לאמור לעיל יש להוסיף את האפשרות שאירובי בצום עשוי לפגוע בשימור מסת השריר. בהיעדר זמינות של גלוקוז, הגוף עלול לפרק חלבונים מהשריר לשם הפקת אנרגיה, ולמרות שמצב זה אומנם נדיר אצל מתאמנים חובבנים, הוא יכול להיות משמעותי אצל מתאמנים ששואפים לבנות מסת שריר.

היבט נוסף שיש לקחת בחשבון הוא הבדלים פרסונליים, אותם כבר הזכרנו קודם לכן. חלק מהמתאמנים חווים תחושת קלילות ונמרצות באימון בוקר על בטן ריקה, ואילו אחרים מתקשים אפילו להתחיל לזוז בלי ארוחת בוקר קטנה. מדובר בנקודה קריטית, שכן התמדה בפעילות כזו או אחרת עדיפה לא פעם על פעילות מקבילה, אפילו, אם הוכחה כיעילה יותר.

אתה באמת שוקל פירוק מסת שריר? (Styves Exantus)

ואם כבר הזכרנו העדפות פרסונליות, אי אפשר שלא להתייחס ל”תחושת השליטה”. יש מתאמנים אשר מדווחים על כך שהעובדה שהם מסיימים אימון עוד לפני הארוחה הראשונה נותנת להם תחושת הישג והתחלה חיובית ליום, מה שיכול לעזור גם בהיבט הפסיכולוגי של ירידה במשקל ושמירה על אורח חיים בריא.

והאם יש חשיבות לסוג האימון? בהחלט. אימון בצום עשוי להיות יעיל יותר עבור אנשים שמטרתם לשפר סבולת כללית בעוצמות נמוכות עד בינוניות, כמו הליכה מהירה או ריצה קלה. לעומת זאת, באימונים עצימים כמו ספרינטים או אימוני HIIT, לרוב נדרש דלק זמין מהפחמימות כדי לשמור על ביצועים גבוהים ולהפחית סיכון לפציעות.

בסופו של דבר, היתרונות והחסרונות של אירובי בצום בבוקר תלויים במטרות האישיות, ברמת הכושר ובתחושת הגוף. מי שמחפש נוחות, זמינות ותחושת הישג עשוי להרוויח מהשיטה. מי שמכוון לאימונים עצימים או לשימור מסת שריר, ייתכן שעדיף שיתדלק את עצמו לפני תחילת הפעילות. מה שחשוב באמת הוא כאמור בחירה בשיטה שניתן להתמיד בה לאורך זמן ושמתאימה לאורח החיים האישי.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

