יום שני, 18.08.2025 שעה 13:16
כדורגל ישראלי

שבוע לפני בית"ר: בסכנין מחכים לאישור דוחא

המועדון מהמגזר מצפה עוד היום לקבל את החותמת של משרד התמ"ת והמשטרה, כדי לארח באצטדיון הביתי. הליקויים שתוקנו, החידושים וגם: הסאגה מול אופ"א

|
אצטדיון דוחא (פרטי)
אצטדיון דוחא (פרטי)

בבני סכנין מחכים ומצפים עוד היום (שני) לאישור משרד התמ"ת והמשטרה, על מנת שניתן יהיה בשני הבא לארח את בית"ר ירושלים משחק הליגה בדוחא ולא כפי שנקבע כרגע באצטדיון בעכו.

האופטימיות בקרב הקבוצה מהמגזר נובעת בעיקר אחרי שלטענת אנשי האצטדיון, תוקנו כל הליקויים הדרושים כמו חדר בידוק נוסף לזה שקיים וכספת לחדר הקופות. אגב, במגרש ניתן יהיה לראות יציע חדש, זה של הצפוני-מערבי שהיה סגור בחמש השנים האחרונות.

נעשו גם עבודות ביציע כולל גשר מעבר לקהל מהצד המערבי, כמו גם יחידות שירותים ומזנון. בנוסף הותקנה מערכת כריזה חדשה, מצלמות חדשות וכר דשא חדש שעבר בהצלחה את ביקורת ההתאחדות.

שער 16 באצטדיון דוחא (פרטי)שער 16 באצטדיון דוחא (פרטי)

מנהל האצטדיון עמאד חמזי: "בחודשים האחרונים עשינו את כל הטיפולים שנדרשנו ע"י המשטרה, התמ"ת וההתאחדות. כולם התאחדו סביב הנושא כולל הנהלת העירייה והעומד בראשה מאזן גנאים, מהנדס העיר סולימאן עותמאן וקבלן כר הדשא ועובדי האצטדיון שעבדו יום ולילה".

במקביל לכל זה, במישור המקצועי אופ"א טרם אישרה לסכנין את רישומם של שחקני הרכש. בהתאחדות מנסים לעזור לסכנין בשיח מול אופ"א בשביל לפתור את הבעיה המתמשכת ואף אחד לא רוצה לחשוב על תסריט לפיו השחקנים לא יעמדו לרשותו של שרון מימר בפתיחת העונה.

המדרגות באצטדיון דוחא (פרטי)המדרגות באצטדיון דוחא (פרטי)
