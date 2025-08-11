המשחקים בין בית"ר לסכנין העונה - ללא קהל חוץ

עונת 2025/26 של הכדורגל הישראלי כבר בפתח, אך נראה שאף אחד לא מוכן לקחת אחריות וכי בעקבות זאת המשחקים בין בית”ר ירושלים לבני סכנין גם העונה ייערכו ללא קהל חוץ.

בית”ר ירושלים, בני סכנין, ומנהלת הליגות בכדורגל החליטו שלא לבטל את ההסכם בין הצדדים מהעונה שעברה, לפיו המשחקים הטעונים בין הקבוצות שוחקו בעונה החולפת ללא קהל חוץ, ימשיך גם העונה, ולפיכך, הסטטוס קוו יישאר אוטומטית גם העונה.

גורם בכדורגל הישראלי הסביר: “כשתצא פקודת המבצע למשחק, אם יהיה קהל חוץ אז הקבוצה המארחת תידרש שאלפי שוטרים יהיו באצטדיון כדי לאבטח את ההתמודדות”.

לכן, נוח יותר לשתי הקבוצות וכך גם למנהלת “לחסוך כאב ראש” ולקבוע כי הקהל של הקבוצה האורחת פשוט לא יגיע למשחקים בין הקבוצות, וכך בשנת 2025 אנחנו מקבלים משחקי מפתח בליגת העל ללא קהל של אחת מהקבוצות.

ונשאלת השאלה המתבקשת – האם הדבר הנ”ל עשוי לתת פתח להחלטות כאלו גם במשחקים טעונים נוספים בליגת העל? האם נקבל דרבי תל אביבי או משחקים בין מכבי תל אביב למכבי חיפה שגם בהן לא יהיה קהל חוץ כי תידרש אבטחה של אלפי שוטרים?