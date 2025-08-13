בדרך לאישור דוחא: הדשא תקין, מחכים לתמ"ת

אצטדיון דוחא עבר היום (רביעי) ביקורת נוספת על ידי רועי ריינשרייבר, מנהל נבחרת ישראל, שאחראי גם על אישור המגרשים מטעם ההתאחדות לכדורגל. על פי אנשי סכנין, ריינשרייבר הודיע להם שיש שביעות רצון מהדשא אחרי שבחודש האחרון משטח הדשא טופל ביסודיות.

עכשיו, במועדון יחכו ליום חמישי לביקור של אנשי התמ"ת והמשטרה לתת את האישור הסופי כדי שסכנין תוכל לחזור ולארח את משחקי הקבוצה בבית. עד כה אירחה הקבוצה במסגרת משחקי גביע הטוטו באצטדיון בעכו.

בסכנין מחכים לאישור הסופי של פיפ"א על מנת שניתן יהיה להעביר בבקרה את שחקני הרכש גיל אוטאנגה, ארתור מיריניאן, עדן שמיר, מקס גרצ'קין, מוסטפא שייח, אלון אזוגי, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ' ורובן אקווה. בסכנין משוכנעים שהאישור המיוחל יגיע בקרוב מאד וניתן יהיה לשתפם במשחקים הקרובים.

חסן חילו. עדיין לא עבר בבקרה (עמרי שטיין)

קבוצת הנוער תצא למחנה אימונים בבולגריה. עבאס סואן הוא המנהל הטכני של כל מחלקת הנוער. אתמול התקיימה ישיבת הנהלה עם סואן במטרה שכל מחלקת הנוער תוכל להתרומם, אחרי שקבוצת הנוער ירדה בעונה הקודמת מה שיביא לתשומת לב מיוחדת לקבוצות המחלקה.