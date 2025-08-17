אחרי שתי תאונות: מיסטר בין עשה רווח עצום

מיסטר בין, או ליתר דיוק רואן אטקינסון, נודע לעולם בעיקר בזכות דמות הקומדיה האייקונית שיצר (למרות שהיו לה 15 פרקים בלבד). אבל מי שמכיר אותו מקרוב יודע שמדובר גם בחובב רכב מושבע, כזה שלא מסתפק באוספים מצומצמים אלא מחפש את המכוניות הנדירות והמיוחדות ביותר.

אחד הרכבים המרשימים ביותר שבבעלותו היה מקלארן F1 משנת 1997 – אחד מ־106 בלבד שיוצרו אי פעם. מדובר במכונית שהפכה כבר בחייה לאגדה מוטורית, בזכות שילוב נדיר של טכנולוגיה פורצת דרך, מנוע V12 אטמוספרי של ב.מ.וו ומהירות שיא ששברה שיאי עולם בשנות התשעים.

אטקינסון, בניגוד להרבה אספנים ששומרים רכבים נדירים בגראז’ וכלל לא נוהגים בהם, נהג במקלארן שלו יום־יום. הוא רשם איתה יותר מ־64 אלף ק”מ לאורך 17 שנות בעלות – דבר נדיר בעולם רכבי העל, שם רוב המכוניות נשמרות עם קילומטראז' זעום כדי לשמר ערך. הגישה הזו של "ליהנות מהרכב כמו שצריך" הובילה אותו לא רק להנאה אישית, אלא גם לאחת העסקאות המשתלמות ביותר שידע שוק הרכב.

מקלארן F1 משנת 1997 (צילום מסך)

אלא שהדרך לשם לא הייתה חלקה. בשנת 1999 אטקינסון נקלע לתאונה ראשונה עם המקלארן, תאונה קלה יחסית שפגעה בחלק האחורי של הרכב. התיקון היה יקר, אך הרכב חזר לכביש. מי שחשב שזה סוף הסיפור טעה – כי ב־2011 התרחש האירוע המשמעותי באמת.

באותה שנה איבד אטקינסון שליטה, פגע בעץ ובתמרור, והמכונית עלתה באש. הפגיעה הייתה כה קשה עד שהרכב נחצה לשניים. רבים סברו שהמקלארן הייחודית לא תשוב עוד לכביש, אך בחברה הבריטית המייצרת את הדגם, בעזרת מומחים, החלו בשיקום יוצא דופן שנמשך קרוב לשנתיים.

עלות התיקון עמדה על סכום עתק – קרוב למיליון ליש"ט, כ־1.3 עד 1.4 מיליון דולר. זהו אחד התיקונים היקרים בתולדות עולם הביטוח הבריטי. אך הערך ההיסטורי של הרכב, יחד עם הייחודיות של הדגם והסיפור שעמד מאחוריו, הפכו את התיקון לכדאי.

לאחר השיקום, המשיך אטקינסון לנסוע במקלארן עוד מספר שנים. המכונית נותרה ייחודית לא רק בגלל המפרט הטכני והנדירות, אלא גם בזכות הסיפור האישי שצבר: רכב שניזוק קשות, שוקם, ושוב חזר לכביש. במובנים רבים, היא הפכה ל"סלב" בזכות בעליה.

בשנת 2015 הגיע רגע המכירה, אחד מהיותר מפורסמים בעולם מכירות הרכבים. לאחר כמעט שני עשורים, החליט אטקינסון להיפרד מה־F1. העסקה בוצעה באמצעות סוחר יוקרה בריטי והעמידה את שווי המכונית על כ־8 מיליון ליש"ט – למעלה מ־12 מיליון דולר.

בהשוואה למחיר המקורי ששילם, בסביבות חצי מיליון ליש"ט בלבד ב־1997, מדובר ברווח עצום. גם לאחר קיזוז הוצאות התיקון האדירות, הרווח הנקי עמד על כ־11.3 מיליון דולר. זהו נתון פנומנלי לכל הדעות, במיוחד בהתחשב בכך שמדובר ברכב שנסע עשרות אלפי מיילים ועבר שתי תאונות משמעותיות.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

