גם בגיל 60: לני קרביץ פשוט נראה כמו חיה רעה

מכירים את הביטוי “זה לא הגיל, זה התרגיל”? מסתבר שאצל המוזיקאי לני קרביץ המשפט הזה מקבל משנה תוקף – בטח בכל הקשור לאיך שהוא נראה כמה ימים אחרי שהוא חגג 60 אביבים (לא ייאמן שהוא נכנס לעשור השביעי של חייו).

למי שחלילה אינו מכיר – לני קרביץ (אמריקאי ממוצא יהודי) הוא אחד מהמוזיקאים והיוצרים החשובים ביותר שידע ז’אנר הרוק העולמי, בטח אם אנו מסתכלים על סוף שנות התשעים ותחילת שנות האלפיים (בתו היא השחקנית זואי קרביץ).

הוא זכה ארבע פעמים ברציפות בגראמי בין השנים 1999 ל-2002, כשהוא קובע שיא לזכיות רצופות עבור יוצר גברי. היוצר המוערך, שגם נבחר ע”י ערוץ המוזיקה VH1 לאחד מ-100 אומני הרוק בכל הזמנים, הדהים לא פעם את העולם בנגינה על כלל כלי המוזיקה בשיריו (הקליט כל אחד מהכלים בנפרד), ואין זה פלא שיש לו רקורד מכירות של יותר מ-40 אלבומים ברחבי העולם.

לפני מספר שהים פרסמנו כתבה אשר פורסמה במקור במגאזין הבריאות והכושר המוערך Men’sHealth, אודות חייו מעוררי ההשראה של קרביץ. האחרון העביר את מרבית זמנו באליוטרה, אי באיי בהאמה כ-400 ק”מ ממיאמי פלורידה, אשר מתגוררים בו 11 אלף תושבים בלבד (שם קרביץ מוצא בין השאר את השלווה שלו לדבריו, יש לו אגב גם בית מגורים בברזיל).

באותו אי, חי לו היוצר האמריקאי במעין קרוואן כאשר רוב המזון שלו נמצא במקרר או על שיש המטבח, והכול בצבע ירוק: אבוקדו, ברוקולי, סלרי, קייל, רוזמרין, חסה, פלפלים, ורק פרי אחד בצבע אדום… תפוח. הוא אגב מגדל את האוכל שלו בעצמו ולטענתו הוא מתייחס לגוף שלו כאל “מקדש”.

באותה כתבה האמורה, קרביץ ציין שהוא מתאמן שש פעמים בשבוע באימונים הכוללים בין השאר שייט בים, רכיבה על אופניים קיצה בשטח ואימוני משקולות. ואם כבר מדברים על אימוני משקולות, חדר הכושר של קרביץ נמצא באוויר הפתוח, כאשר לצד המשקולות על הדשא נמצא גזע עץ אופקי אשר משמש לו כספסל.

קרביץ התייחס לשגרת האימונים שלו: “חשוב לי מאוד לשמור על השרירים והמפרקים שלי וזו גם אחת הסיבות שאני מרגיש הרבה יותר שלם באימונים שלי מאשר בעבר. אני נהנה יותר באוויר הפתוח מאשר להיות כלוא במכון כושר. כאשר אני מתאמן זה ללא ספק מאפשר לי להיות יותר יצירתי במוזיקה שלי”. על מראהו בגילו: “אני עדיין לפני השיא שלי – ככל שהשנים עוברות אני רק ממשיך לדחות אותו...”.

ואם כבר מדברים על מראהו של קרביץ, האחרון העלה לאחרונה לעמוד האינסטגרם שלו (5.6 מיליון עוקבים) תרגיל שהוא מבצע על טבעות כאשר הוא משלב בין עליות מתח (לרחב גבי וליד הקדמית) יחד עם סיבוב אגן (לשרירי הבטן). הפוסט לווה בכיתוב: Another day… another life. Give thanks.

האחרון נראה מבצע את התרגיל בקלות רבה, למרות שהוא כאמור כבר בן 60, וכשהוא קופץ מהתרגיל לעבר הקרקע ניתן לראות את הגוף שלו: ספק רב אם יש עוד רבים בעולם עם גוף חטוב כזה – פשוט יוצא דופן.

אם אתם רוצים לדעת איך יש לו גוף כזה, זהו האימון שהוא פרסם לפני מספר שנים, כאשר עליכם לשים לב כי מדובר באימון “גוף מלא” עם מספר רב של חזרות, בין השאר כדי לשלב בו גם אלמנטים אירוביים.

Warm up – חימום שתי דקות של jumping jacks בצורה הבאה: עמדו כאשר הידיים צמודות לצדיי הגוף והרגליים בפישוק קל ביותר. כעת קפצו לפישוק רחב תוך כדי שאתם מקרבים את הדיים זו לזו מעל הראש. כך כאמור שתי דקות בקצב המתאים לרמתכם.

Dumbbell curl – חמישה סטים של כפיפות מרפקים בעמידה כנגד משקולות עבור שהריר הדו ראשי (היד הקדמית). 50 חזרות בסט הראשון, 35 חזרות בסט השני, 21 חזרות בסט השלישי, 14 חזרות בסט הרביעי ו-10 חזרות בסט האחרון. יש לנוח 2 דקות בין סט לסט.

Dumbbell bench press – חמישה סטים של לחיצת משקולות בשכיבה עבור שריר החזה והשריר התלת ראשי (יד אחורית). 50 חזרות בסט הראשון, 35 חזרות בסט השני, 21 חזרות בסט השלישי, 14 חזרות בסט הרביעי ו-10 חזרות בסט האחרון. יש לנוח 2 דקות בין סט לסט.

Bodyweight squat – סקוואט כנגד משקל גוף עד למצב בו הירכיים מקבילות לקרקע עבור שריר הישבן, הארבע ראשי והתאומים. 77 חזרות בסט ראשון, 50 בסט השני, 35 בסט השלישי, 21 בסט הרביעי ו-14 בסט האחרון. יש לנוח 2 דקות בין סט לסט.

Pullup-Position knee raise – תרגיל עבור שרירי הליבה. תפסו את המוט המתח ועלו עד למצב שהסנטר שלכם מעל למוט – זהו מצב ההתחלה. כעת הרימו את הברכיים עד למצב של 90 מעלות ברגליים ורדו בחזרה. כך יש לבצע 21 פעמים בארבעה סטים. יש לנוח 2 דקות בין סט לסט.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור בריאות וכושר? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את בריאות וכושר. נתראה בכתבה הבאה.