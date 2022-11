מסי וניימאר יפרסמו את "באדוויזר" במונדיאל

בירת באדוויזר, מותג הבירה הגדול בעולם מעניק את החסות המרכזית ומשמש כבירה הרשמית של משחקי המונדיאל קטאר 2022. לקראת האירוע הענק, חברת “AB InBev” , השיקה את הקמפיין הגדול ביותר שלה עד כה. הקמפיין, בכיכובם של כוכבי הכדורגל ליאו מסי, ניימאר ג'וניור וראהים סטרלינג, יקבל חשיפה גדולה יותר מכל קמפיין אחר של המותג מיום הקמתו לפני 146 שנה.

בקמפיין “The World Is Yours To Take'' ניתן לראות את אגדות הכדורגל מובילות קבוצה של אוהדים במורד מנהרות השחקנים אל המגרש. החבורה הנרגשת רוקדת, מתרוצצת והולכת במורד המעבר כשהיא אוחזת בדגלים ממדינות וקבוצות שונות, כולל דגל הגאווה בגווני הקשת. ברקע מתנגן השיר “Everybody Wants to Rule the World” של להקת “Tears for Fears”, אשר לוכד את ההתרגשות המורגשת לקראת הטורניר.

"הנחישות להתגבר על אתגרים בכדי להגיע לגדולה, כמו שראינו אינספור פעמים ממסי, ניימאר ג'וניור וסטרלינג, מהווה השראה עבורנו ועבור מעריצים ברחבי העולם. אנו מקווים שהקמפיין החדש שלנו יזכיר למעריצים שלא משנה מה עומד בדרככם, העולם הוא שלכם". מסר טוד אלן, סמנכ"ל השיווק העולמי של באדוויזר. בנוסף, באדווייזר משתפת פעולה עם הראפר ליל בייבי, אשר מציג סינגל חדש בשם “The World Is Yours To Take” בהשראת קמפיין המותג ויהווה את הפסקול הרשמי של משחקי המונדיאל 2022.

מסי וניימאר חוגגים במדי פ.ס.ז' (רויטרס)

במהלך המונדיאל חברת הכרם תצא עם מגוון פעילויות בברים השונים ותשיק את בירת באדוויזר במהדורת מונדיאל ברשתות השיווק. בקבוק מהדורת “באדוויזר מונדיאל 2022” מנציח את גביע העולם אליו כמהים מליוני אוהדים ושחקנים מרחבי הגלובוס, אותו יניפו שחקני הקבוצה הטובה ביותר.בנוסף, באדווייזר חברה אל חברת ריפלס אשר תציע לאוהדים להדפיס מגוון של תכנים ייעודיים מעוצבים על גבי קצף הבירה. עמדת ריפלס תעמוד בבר הספוטניק במהלך כל תקופת המונדיאל.

בשנת 2019 חברת AB InBev בחרה בחברת הכרם כמפיץ של בירת באדוויזר בישראל. הבירה נולדה בסנט לואיס שבמיזורי בשנת 1876. באדוויזר הינו לאגר פרימיום זהוב בהיר, בעל טעם מאוזן, קליל ומרענן. בזכות הבשלה ארוכה וסבלנית האורכת חודש ימים – כפול זמן מהמקובל בייצור לאגר מסחרי. זאת לצד שימוש בעץ אשור בתהליך היישון ובאורז כאחד הרכיבים מתקבלת בירה קלילה וזורמת, אידיאלית לאקלים ולקהל הישראלי. הבירה כשרה עם 5% אלכוהול.