מדוע דה רוק משתין בבקבוק כשהוא מתאמן במכון?

דוויין ג’ונסון, המוכר לכם בתור דה רוק, נמצא פשוט בכל מקום. כשהוא לא מצלם סרט לנטפליקס הוא מצטלם לשוברי קופות אחרים (בלאק אדם, הובס ושואו 2), וכשהוא לא עסוק בעולם הקולנוע הוא משקיע באוסף הרכבים שלו ומעניק רכבים במתנה לקרובים שלו.

מכל מקום, ולא משנה עד כמה הוא עסוק, הוא תמיד ימצא זמן לאימוני הכושר שלו, אותם הוא מתעד ל-315 מיליון העוקבים שלו באינסטגרם. במדור זה סיפרנו לכם לא פעם על על משמעת האימונים והתזונה שלו, שהיא אחת מהמתוקשרות ביותר בעולם (אתם כנראה מכירים את השיר שלו “IT'S ABOUT DRIVE, IT'S ABOUT POWER”).

אם כבר מדברים על אימונים, דה רוק מחזיק במותג ספורט משלו לאימוני כושר מקצועיים בשם Project Rock מטעם אנדר ארמור, ולפני 5 שנים עלתה שאלה די מוזרה לאחר ווידאו שהאחרון העלה לאינסטגרם: מה עושה בקבוק מלא בשתן במכון האימונים של דה רוק? (הבקבוק נראה בווידאו מטה בזמן שדה רוק מראה נעל של המותג שלו).

תשובתו המיידית של דה רוק היתה שפשוט אין לו זמן ללכת לשירותים בזמן האימונים, שכן כפי שאתם ודאי יודעים, מתאמנים ברמתו של דה רוק מודדים כל סט וכל מנוחה בין הסטים כדי להגיע לתוצאות מקסימליות.

לאחר מכן הוא הרחיב לגבי אותו מנהג “מוזר”: “שיהיה ברור, אני לא משתין בבקבוקי המים שלי. אין מדובר בבקבוקים שאני משתמש בהם לשימוש חוזר אלא בבקבוקים שאין לי בהם שימוש יותר”.

אבל מדוע זה צריך לקרות במהלך אימון? “אני שותה המון מים בתזונה שלי ובכל רגע נתון אני די רווי. תוך כדי אימון אני צריך ללכת לפחות פעמיים לשירותים, ובמקום לבזבז זמן אני מעדיף את הפיתרון של הבקבוקים”.

רואים את בקבוק השתן ברקע? (צילום מסך)

מסתבר שדה רוק גם מטיל לא מעט מ”האשמה” על חדרי הכושר בהם הוא מתאמן: “יש חדרי כושר מלוכלכים ומסריחים מזיעה שאין בהם שירותים, כך שגם אם אני לא מעוניין בפיתרון הבקבוקים, פשוט אין לי ברירה”.

אם אתם מודאגים מהתופעה, ספק אם מתאמנים נוספים ייאמצו את שיטת הנוחיות של דה רוק, שכן מעט מאוד מתאמנים נותנים עבודה באותה אינטנסיביות כמו דה רוק, ואם לומר את האמת, בכל חדר כושר בישראל יש שירותים – כך שאין צורך להיות יצירתיים (זה ייאמר לזכותינו!!!).

לסיום אולי תרצו לשאול מה דה רוק עושה עם אותם בקבוקים בתום השימוש, אבל יש שאלות שפשוט אי אפשר לשאול. העיקר שהוא לא נאלץ להתאפק לאורך שעה ומשהו של אימון, אחרת המצב היה הרבה יותר גרוע…

