יום שישי, 10.04.2026 שעה 07:52
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%8771-940280דטרויט פיסטונס
69%8528-919480בוסטון סלטיקס
65%8722-920780ניו יורק ניקס
62%9232-953180קליבלנד קאבלירס
56%9284-947280אטלנטה הוקס
56%9110-929581טורונטו ראפטורס
55%9008-904178אורלנדו מג'יק
54%8987-944081שארלוט הורנטס
53%9396-933681פילדלפיה 76'
47%9632-967881מיאמי היט
41%9771-943981שיקגו בולס
40%9320-881580מילווקי באקס
26%9240-852780ברוקלין נטס
25%9697-903680אינדיאנה פייסרס
22%9785-891179וושינגטון וויזארדס
 מערב 
79%8602-944880אוקלהומה ת'אנדר
77%8661-934678סן אנטוניו ספרס
66%8818-924780יוסטון רוקטס
65%9441-981681דנבר נאגטס
59%9312-931481לוס אנג'לס לייקרס
57%9312-951481מינסוטה טימברוולבס
56%8761-892979פיניקס סאנס
52%8808-894279לוס אנג'לס קליפרס
49%9303-926480פורטלנד בלייזרס
48%9306-931181גולדן סטייט ווריורס
34%9452-907880דאלאס מאבריקס
33%9333-901178ניו אורלינס פליקנס
28%9802-931481ממפיס גריזליס
28%9665-889180סקרמנטו קינגס
26%10100-944580יוטה ג'אז

הלייקרס גברו על הווריורס, 26 נקודות ללברון

באחד המשחקים המעניינים של השנה בליגה הטובה בעולם, לוס אנג'לס הייתה זו שניצחה עם 103:119 כשהמלך רשם דאבל דאבל. בוסטון נכנעה 112:106 לניו יורק

לברון ג'יימס חודר (רויטרס)

עוד לילה מרתק של הכדורסל הכי טוב בעולם מאחורינו, כשבליגת ה-NBA נכנסים לרגעי ההכרעה. במוקד, לוס אנג’לס לייקרס ניצחו 103:119 את גולדן סטייטס ווריורס כשבמקביל, ניו יורק ניקס ניצחו 106:112 את בוסטון סלטיקס, יוסטון רוקטס גברו 102:113 על פילדלפיה, טורונטו ראפטורס 114:128 על מיאמי היט ושיקגו בולס 108:119 על וושינגטון וויזארדס.

גולדן סטייט ווריורס – לוס אנג’לס לייקרס 119:103

מי אם לא לברון ג’יימס סיים כקלע המוביל עם 26 נקודות ודאבל דאבל, כשהוא מוסיף גם 11 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, בערב בו הלייקרס לא התקשו יותר מדי. מהצד השני, סטף קרי היה חסר בגלל פציעה. ברוני ג’יימס שותף גם הוא וסיים עם 10 נקודותכשלוקה דונצ’יץ’ ואוסטין ריבס המשיכו להיעדר. ההפסד של גולדן סטייטס משאיר אותה מקום אחד מתחת לדני אבדיה ופורטלנד.

טורונטו ראפטורס – מיאמי היט 114:128

ברנדון אינגרם להט עם שיא עונתי של 38 נקודות והוסיף גם שבעה אסיסטים, כשטורונטו התקרבה להבטחת מקום בפלייאוף לראשונה מאז 2022 ועלתה למקום החמישי במזרח אחרי שעברה את אטלנטה, בעוד אר.ג’יי. בארט תרם 22 נקודות. מנגד, מיאמי, שהפסידה ב-10 מ-13 המשחקים האחרונים ונועדה לפליי-אין, קיבלה 24 נקודות ו-11 ריבאונדים מבאם אדבאיו, לצד 15 נקודות כל אחד מטיילר הירו וחיימה חאקז ג’וניור ו-15 נקודות ו-11 אסיסטים מדבון מיטשל, אך שוב נכנעה לראפטורס שהשלימו סוויפ עונתי מולם.

וושינגטון וויזארדס – שיקגו בולס 119:108

לאונרד מילר רשם שיא קריירה של 26 נקודות והוסיף 11 ריבאונדים, כששיקגו השלימה סוויפ על וושינגטון וצימקה פערים במאבקי התחתית במזרח, בעוד טרה ג’ונס הוביל עם 31 נקודות וקולין סקסטון הוסיף 27, כששלושתם קלעו יחד ב-65.3% מהשדה. מנגד, הוויזארדס, שסבלו מ-10 חיסורים והפסידו ב-24 מ-25 המשחקים האחרונים, קיבלו 23 נקודות מוויל ריילי ו-16 נקודות ו-15 ריבאונדים מג’וליאן ריס, אך נכנעו לאחר ריצת 4:16 של הבולס בסיום הרבע השלישי, כשגם גרשון יאבוסלה נפצע בכתפו.

ניו יורק ניקס – בוסטון סלטיקס 106:112

ג’וש הארט התפוצץ עם 15 מתוך 26 הנקודות שלו ברבע האחרון, ג’יילן ברונסון הוסיף 25 נקודות ו-10 אסיסטים, וניו יורק נותרה חזק במאבק על המקום השני במזרח כשהתקרבה לבוסטון לשני משחקים בלבד כשנותרו שניים לסיום. מנגד, ג’ייסון טייטום חזר למדיסון סקוור גארדן לראשונה מאז קרע את האכילס בפלייאוף וסיים עם 24 נקודות, 13 ריבאונדים ושמונה אסיסטים, בעוד הסלטיקס, שחסרו את ג’יילן בראון, נעצרו אחרי ארבעה ניצחונות רצופים.

יוסטון רוקטס – פילדלפיה 102:113

קווין דוראנט הוביל עם 29 נקודות, כשיוסטון המשיכה בכושר הנהדר עם ניצחון שמיני ברציפות ומאבק צמוד על מיקומים בפלייאוף במערב מול דנבר והלייקרס, בעוד שג’בארי סמית’ ג’וניור ואמן תומפסון הוסיפו 19 נקודות כל אחד. מנגד, פילדלפיה, שחסרה את ג’ואל אמביד לאחר ניתוח שיגרום לו להיעדר לזמן בלתי מוגדר, קיבלה 23 נקודות מטייריס מקסי ו-21 מווי.ג’יי אדג’קומב, אך רשמה הפסד שלישי ברציפות וירדה לשוויון עם שארלוט במקום השמיני במזרח.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
