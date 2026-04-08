7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3744-3230ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

זהבי ישוחח עם לבנדובסקי ופליק אחרי אתלטיקו

הסוכן הישראלי שמייצג את השניים יצפה במשחק בקאמפ נואו וידבר איתם לגבי האפשרות של הארכת חוזה בברצלונה. הפולני רוצה להישאר ומוכן לקיצוץ בשכרו

פליק ולבנדובסקי (IMAGO)
פיני זהבי, סוכנם הישראלי של האנזי פליק ורוברט לבנדובסקי, יהיה הערב (רביעי, 22:00) בקאמפ נואו כדי לצפות במשחק הגדול בין ברצלונה לאתלטיקו מדריד, במסגרת המשחק הראשון של רבע גמר ליגת האלופות.

מעבר לצפייה במשחק החם מקרוב, זהבי ינצל את הביקור שלו בברצלונה גם כדי להיפגש עם האנזי פליק ורוברט לבנדובסקי. חוזהו של המאמן הגרמני תקף עד יוני 2027, אך בארסה רוצה להאריך אותו.

עד כה, פליק תמיד העדיף חוזים לטווח קצר ולא רצה להסיט את הפוקוס מהעבודה שלו, תוך שהוא שם את סוגיית החוזה בצד. עם זאת, לאור הרצון של בארסה להבטיח את עתיד המאמן לתקופה ארוכה יותר, הסוכן עשוי לנצל את ההזדמנות כדי לדון באסטרטגיה עם המאמן לפני כניסה למשא ומתן עם בארסה, עמה כבר היה בקשר.

לבנדובסקי מעדיף להישאר

אותו הדבר נכון גם לגבי לבנדובסקי, שחוזהו מסתיים ב-30 ביוני. למרות שיש לו הצעות נוספות (שיקגו פייר, יובנטוס, מילאן וערב הסעודית), לבנדובסקי רוצה להישאר בבארסה ואף יהיה מוכן לקיצוץ בשכר, אך קודם לכן הוא צריך לדעת את תנאי המועדון, ולכן הביקור של פיני.

בברצלונה רואים בביקור הזה נקודת מפתח שיכולה להשפיע על המשך בניית הסגל והיציבות המקצועית של המועדון, שכן גם עתידו של המאמן וגם זה של החלוץ הבכיר נמצאים על הפרק. אם הצדדים יצליחו להתקדם לכיוון הסכמות, הדבר עשוי להעניק שקט ניהולי וספורטיבי לקראת העונה הבאה, במיוחד בתקופה קריטית של המועדון בזירה המקומית והאירופית.

