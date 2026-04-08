זהבי ישוחח עם לבנדובסקי ופליק אחרי אתלטיקו

פיני זהבי, סוכנם הישראלי של האנזי פליק ורוברט לבנדובסקי, יהיה הערב (רביעי, 22:00) בקאמפ נואו כדי לצפות במשחק הגדול בין ברצלונה לאתלטיקו מדריד, במסגרת המשחק הראשון של רבע גמר ליגת האלופות.

מעבר לצפייה במשחק החם מקרוב, זהבי ינצל את הביקור שלו בברצלונה גם כדי להיפגש עם האנזי פליק ורוברט לבנדובסקי. חוזהו של המאמן הגרמני תקף עד יוני 2027, אך בארסה רוצה להאריך אותו.

עד כה, פליק תמיד העדיף חוזים לטווח קצר ולא רצה להסיט את הפוקוס מהעבודה שלו, תוך שהוא שם את סוגיית החוזה בצד. עם זאת, לאור הרצון של בארסה להבטיח את עתיד המאמן לתקופה ארוכה יותר, הסוכן עשוי לנצל את ההזדמנות כדי לדון באסטרטגיה עם המאמן לפני כניסה למשא ומתן עם בארסה, עמה כבר היה בקשר.

פיני זהבי ולאפורטה (IMAGO)

לבנדובסקי מעדיף להישאר

אותו הדבר נכון גם לגבי לבנדובסקי, שחוזהו מסתיים ב-30 ביוני. למרות שיש לו הצעות נוספות (שיקגו פייר, יובנטוס, מילאן וערב הסעודית), לבנדובסקי רוצה להישאר בבארסה ואף יהיה מוכן לקיצוץ בשכר, אך קודם לכן הוא צריך לדעת את תנאי המועדון, ולכן הביקור של פיני.

בברצלונה רואים בביקור הזה נקודת מפתח שיכולה להשפיע על המשך בניית הסגל והיציבות המקצועית של המועדון, שכן גם עתידו של המאמן וגם זה של החלוץ הבכיר נמצאים על הפרק. אם הצדדים יצליחו להתקדם לכיוון הסכמות, הדבר עשוי להעניק שקט ניהולי וספורטיבי לקראת העונה הבאה, במיוחד בתקופה קריטית של המועדון בזירה המקומית והאירופית.