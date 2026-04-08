נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%8660-926579דטרויט פיסטונס
70%8416-908879בוסטון סלטיקס
65%8616-909579ניו יורק ניקס
62%9116-940979קליבלנד קאבלירס
57%9162-935679אטלנטה הוקס
55%8888-890977אורלנדו מג'יק
55%8996-916780טורונטו ראפטורס
54%9283-923480פילדלפיה 76'
54%8987-944081שארלוט הורנטס
48%9504-956480מיאמי היט
41%9183-870479מילווקי באקס
40%9663-932080שיקגו בולס
27%9117-843379ברוקלין נטס
24%9603-891379אינדיאנה פייסרס
22%9666-880378וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8492-932079אוקלהומה ת'אנדר
77%8560-923477סן אנטוניו ספרס
66%8716-913479יוסטון רוקטס
65%9322-968080דנבר נאגטס
59%9209-919580לוס אנג'לס לייקרס
57%9180-939480מינסוטה טימברוולבס
55%8654-881778פיניקס סאנס
53%8680-883278לוס אנג'לס קליפרס
49%9187-920880גולדן סטייט ווריורס
49%9191-916379פורטלנד בלייזרס
34%9340-897179דאלאס מאבריקס
33%9333-901178ניו אורלינס פליקנס
29%9666-919580ממפיס גריזליס
28%9665-889180סקרמנטו קינגס
26%10100-944580יוטה ג'אז

"אולי אחרי המשחק הזה גם לי יהיה כינוי בקבוצה"

בן שרף, שכיכב בניצחון 90:96 של ברוקלין על מילווקי, סיכם: "הרגשתי שאני יכול להיות אגרסיבי". מאמנו: "ידעתי שהזריקות שלו יכנסו, הוא קלע טוב"

בן שרף (רויטרס)
ברוקלין נטס אמנם סיימה את העונה שלה מזמן, אבל כתוצאה מכך לישראלי הנוסף ב-NBA, בן שרף, יש את האפשרות לבלוט במשחקי הנעילה בעונת הרוקי שלו. היום (רביעי) הוא עשה זאת לחלוטין עם משחק נהדר של 19 נקודות בניצחון 90:96 על מילווקי. בסיום המשחק הרכז ומאמן הקבוצה התראיינו וסיכמו את הניצחון.

מאמנו של שרף: “הנתונים מראים שהוא טוב מהשלוש”

מאמן ברוקלין, ג’ורדי פרננדס, דיבר על שרף: “בן הוא קלע טוב. זאת אמנם השנה הראשונה שלו אבל אני רואה שהוא מוכן לקחת זריקות ונראה ממש טוב. הנתונים מראים שהוא טוב מהשלוש, הוא עושה את זה כל יום באימונים, אני מרגיש שהזריקות שלו יכנסו”.

לאחר מכן, בן שרף התראיין ואמר: “היו לנו הרבה עצירות לקראת הסיום שעזרו לנו לנצח, לקחנו אחריות בריבאונד גם כמו שצריך. השחקן האחראי בדקות הסיום? זה היה משחק צמוד, הם הצליחו לחזור למשחק. הרגשתי שאני יכול להיכנס לצבע והייתי אגרסיבי כמה שניתן”.

שרף: “הכינוי טורבו הוא של דני, אולי יהיה לי אחד משלי עכשיו”

לקראת הסיום הישראלי נשאל בעברית על הכינוי של דני, שהספסל של ברוקלין עשה לעברו: “לא ראיתי מה שהספסל עשה, הכינוי טורבו זה שלו, אולי אחרי המשחק הזה גם לי יהיה כינוי בקבוצה. המשחק היום היה כיף וחשוב, היה לי הרבה מקום להראות וזה הכי כיף”.

