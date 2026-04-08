ברוקלין נטס אמנם סיימה את העונה שלה מזמן, אבל כתוצאה מכך לישראלי הנוסף ב-NBA, בן שרף, יש את האפשרות לבלוט במשחקי הנעילה בעונת הרוקי שלו. היום (רביעי) הוא עשה זאת לחלוטין עם משחק נהדר של 19 נקודות בניצחון 90:96 על מילווקי. בסיום המשחק הרכז ומאמן הקבוצה התראיינו וסיכמו את הניצחון.

מאמנו של שרף: “הנתונים מראים שהוא טוב מהשלוש”

מאמן ברוקלין, ג’ורדי פרננדס, דיבר על שרף: “בן הוא קלע טוב. זאת אמנם השנה הראשונה שלו אבל אני רואה שהוא מוכן לקחת זריקות ונראה ממש טוב. הנתונים מראים שהוא טוב מהשלוש, הוא עושה את זה כל יום באימונים, אני מרגיש שהזריקות שלו יכנסו”.

לאחר מכן, בן שרף התראיין ואמר: “היו לנו הרבה עצירות לקראת הסיום שעזרו לנו לנצח, לקחנו אחריות בריבאונד גם כמו שצריך. השחקן האחראי בדקות הסיום? זה היה משחק צמוד, הם הצליחו לחזור למשחק. הרגשתי שאני יכול להיכנס לצבע והייתי אגרסיבי כמה שניתן”.

בן שרף (רויטרס)

שרף: “הכינוי טורבו הוא של דני, אולי יהיה לי אחד משלי עכשיו”

לקראת הסיום הישראלי נשאל בעברית על הכינוי של דני, שהספסל של ברוקלין עשה לעברו: “לא ראיתי מה שהספסל עשה, הכינוי טורבו זה שלו, אולי אחרי המשחק הזה גם לי יהיה כינוי בקבוצה. המשחק היום היה כיף וחשוב, היה לי הרבה מקום להראות וזה הכי כיף”.