ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

מתחזקת: שני זרים חדשים לעירוני קריית אתא

הסנטר ג'יימס בנקס והפורוורד סטנלי איוונדו חתמו בקבוצה. האחרון עם עבר של חמש שנים ב-NBA ובעונה שעברה באוסטרליה. בנקס שיחק לפני שנה בסלוניקי

שחקני אליצור קריית אתא חוגגים (שחר גרוס)
שחקני אליצור קריית אתא חוגגים (שחר גרוס)

עירוני קרית אתא התחזקה בשני זרים חדשים: הפורוורד ווסלי איוונדו והסנטר ג'יימס בנקס השלישי. השניים יצטרפו לאריק גיינס, הנמצא בארץ. לאחר שאדוניס ארמס, שהוחתם בקבוצה בחודש שעבר, ברח מישראל בשבוע שעבר, עבדו בקבוצה מהקריות קשה על מציאת חיזוק וכעת מצאו את החיזוק שחיפשו. 

איוונדו (32, 2.01) הוא בוגר מכללת קנזס סיטי ובין השנים 2017 ל-2022 שיחק בליגה הטובה בעולם, במדי אורלנדו מג'יק, דאלאס מבריקס, ניו אורלינס פליקנס ואטלנטה הוקס. בשנתיים הקודמות שיחק ברסטה וכטה הגרמנית ובפרומיתאס פטראס ביוון. את העונה הנוכחית התחיל בליגה האוסטרלית, במדי דרום מזרח מלבורן, שם העמיד ממוצעים של 12.3 נקודות, 3.5 ריבאונדים ו-2 אסיסטים למשחק. 

בנקס (28, 2.08) שיחק במכללות טקסס וג'ורג'יה טק. בעונה שעברה שיחק שבעה משחקים באריס סלוניקי, לפני שנחתך משם ועבר לליגה הדומיניקנית. את העונה הנוכחית פתח בקבוצת הבת של סן אנטוניו, בג'י ליג, בה העמיד ממוצעים של 5.1 נקודות, 6.1 ריבאונדים ו-1.2 חסימה למשחק. 

אלדד בנטוב, קיבל חיזוק משמעותי (רועי כפיר)אלדד בנטוב, קיבל חיזוק משמעותי (רועי כפיר)

אתמול סיימה קרית אתא משחק אימון באולם רמז, מול הפועל העמק, בתוצאה 72:72. בעמק שיחקו, כמובן, הישראלים בלבד, כאשר הזרים עוד לא חזרו ובקרית אתא שיחקו הישראלים וגיינס. 

/* LAST / NEXT ROUNDs */