מתחזקת: שני זרים חדשים לעירוני קריית אתא

עירוני קרית אתא התחזקה בשני זרים חדשים: הפורוורד ווסלי איוונדו והסנטר ג'יימס בנקס השלישי. השניים יצטרפו לאריק גיינס, הנמצא בארץ. לאחר שאדוניס ארמס, שהוחתם בקבוצה בחודש שעבר, ברח מישראל בשבוע שעבר, עבדו בקבוצה מהקריות קשה על מציאת חיזוק וכעת מצאו את החיזוק שחיפשו.

איוונדו (32, 2.01) הוא בוגר מכללת קנזס סיטי ובין השנים 2017 ל-2022 שיחק בליגה הטובה בעולם, במדי אורלנדו מג'יק, דאלאס מבריקס, ניו אורלינס פליקנס ואטלנטה הוקס. בשנתיים הקודמות שיחק ברסטה וכטה הגרמנית ובפרומיתאס פטראס ביוון. את העונה הנוכחית התחיל בליגה האוסטרלית, במדי דרום מזרח מלבורן, שם העמיד ממוצעים של 12.3 נקודות, 3.5 ריבאונדים ו-2 אסיסטים למשחק.

בנקס (28, 2.08) שיחק במכללות טקסס וג'ורג'יה טק. בעונה שעברה שיחק שבעה משחקים באריס סלוניקי, לפני שנחתך משם ועבר לליגה הדומיניקנית. את העונה הנוכחית פתח בקבוצת הבת של סן אנטוניו, בג'י ליג, בה העמיד ממוצעים של 5.1 נקודות, 6.1 ריבאונדים ו-1.2 חסימה למשחק.

אלדד בנטוב, קיבל חיזוק משמעותי (רועי כפיר)

אתמול סיימה קרית אתא משחק אימון באולם רמז, מול הפועל העמק, בתוצאה 72:72. בעמק שיחקו, כמובן, הישראלים בלבד, כאשר הזרים עוד לא חזרו ובקרית אתא שיחקו הישראלים וגיינס.