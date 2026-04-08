יום רביעי, 08.04.2026 שעה 14:30
כדורגל עולמי

ארבלואה: מאמין מאוד ביכולת שלנו לנצח בגומלין

מאמן ריאל מדריד נותר אופטימי לאחר ההפסד לבאיירן מינכן: ״אם יש קבוצה בעולם שמסוגלת לנצח ולחזור זה אנחנו. אמבפה? הוכיח שהוא השחקן הטוב בעולם״

אלברו ארבלואה (רויטרס)
כולם ידעו איזה משחק ענק צפוי לנו אמש (שלישי) בסנטיאגו ברנבאו, והמפגש בין ריאל מדריד לבאיירן מינכן בהחלט עמד בכל הציפיות. הגרמנים הצליחו להשיג מקדמה משמעותית לקראת הגומלין כשניצחו 1:2 בביתם של הבלאנקוס בתום משחק קצבי. כעת, יצטרכו הבלאנקוס להתעלות על עצמם ולנצח במינכן כדי להמשיך אל עבר התואר היוקרתי.

בסיום המשחק, מאמן ריאל מדריד, אלברו ארבלואה, אמר: "זה חבל מאוד. ברמות האלו, אם אתה מאבד את הכדור באזורים מסוכנים, אתה הולך לשלם על זה. אבל אני פה להזכיר שאם יש מועדון שיכול לנצח את באיירן מינכן בחוץ זה ריאל מדריד. אנחנו מסוגלים לנצח בכל אצטדיון בעולם. יש לנו תקווה".

ארבלואה המשיך בביקורת על השיפוט: "ליונתן תה הגיע כרטיס אדום, וצ׳ואמני קיבל צהוב מיותר שהרחיק אותו למשחק הבא. אין לי הסברים להחלטות האלה. נצטרך למצוא פתרונות. במחצית השנייה נראינו הרבה יותר טוב, אם נשחק ככה בגומלין אני אופטימי. אני מאוד מאמין בקבוצה וביכולת שלנו לנצח בחוץ".

אוהדי ריאל מדריד מאמינים (רויטרס)

"ספסול בלינגהאם? הוא רק חזר מפציעה. הלוואי ויכולתי לתת לו 90 דקות בכל משחק. זה לא עובד ככה. אמבפה? זה בדיוק מה שאני רוצה לראות ממנו, הוא השחקן הטוב בעולם. השחקנים שלי כבר מדברים בחדר ההלבשה על הניצחון בגומלין. נגיע הכי מוכנים שאפשר", סיכם המאמן.

גם בלם הקבוצה, אנטוניו רודיגר, דיבר: "פישלנו פעמיים, בשני השערים שספגנו. פשוט נתנו להם שתי מתנות. ברמות האלו, אתה לא יכול להרשות לעצמך לאבד כדורים בכזו קלות".

הבלם המשיך: "מנואל נוייר היה המצטיין וזה אומר הרבה. למרות התוצאה המאכזבת, הכל עדיין אפשרי. אנחנו עדיין יכולים לעלות לחצי הגמר ונבוא הכי מוכנים שאפשר".

