נוייר: נכון שאני בן 40, אבל אני עדיין כאן

באיירן מינכן עשתה צעד גדול לעבר חצי גמר ליגת האלופות אמש (שלישי) לאחר שניצחה את ריאל מדריד עם 1:2 בספרד, במשחק שהיה לא פשוט בכלל עבור הבווארים והעביר את ההכרעה לבית שלהם עם יתרון חשוב.

מי שהצטיין במשחק היה מנואל נוייר. השוער של באיירן כבר בן 40, אך כנראה שזה שוב לא הגיל, אלא התרגיל. הגרמני סיפק מופע אדיר עם 9 עצירות, 5 מהן מתוך הרחבה, וזכה בשל כך בתואר שחקן המשחק.

“ידענו כמה מסוכנת ריאל מדריד יכולה להיות”, אמר השוער בסיום המשחק. “הם יצרו הרבה מצבים. אנחנו שמחים עם הניצחון בחוץ, אבל גם מודעים לכך שזו הולכת להיות משימה קשה במינכן בשבוע הבא”.

כשנשאל על היכולת שלו לספק הופעות ברמה הזו בגיל 40 אמר: “אני נהנה עם הקבוצה, נהנה במועדון עם צוות האימון. זה נכון שאני בן 40, אבל אני עדיין כאן”.

מנואר נוייר עוצר את קיליאן אמבפה, עדיין כאן (רויטרס)

קיין: “יתרון של שער יכול להשתנות מאוד מהר”

כוכב הקבוצה הארי קיין שכבש את השער השני הוסיף: “לחלוטין שמח. ידענו לפני המשחק שיהיה קשה להגיע לברנבאו, זה תמיד קשה, אבל עשינו דברים טובים היום ויכולנו לעשות דברים טובים אפילו יותר. למנואל (נוייר) היו הצלות יפות אז ניקח את התוצאה הזו בחיוב”.

החלוץ נשאל על צילום שלו שבו נראה בוהה בקהל בסיום והסביר: “ניסיתי למצוא את אשתי והמשפחה שלי, זה היציע שהיו בו כל המשפחות, אבל לא הצלחתי למצוא אותם”.

הארי קיין ולואיס דיאס בטירוף (IMAGO)

עוד הוסיף על המצב של הקבוצה: “היו לנו רגעים טובים לאורך העונה ואלה רגעי ההכרעה. ככל שאנחנו משחקים ביחד, מתאמנים ביחד, אנחנו חזקים יותר. אנחנו בעמדה טובה לגומלין, אבל יתרון של שער אחד יכול להשתנות מהר מאוד”.