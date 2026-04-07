יום שלישי, 07.04.2026
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

ארון ראמזי הודיע רשמית על פרישה מכדורגל

שחקן וויילס ואקס ארסנל ויובנטוס פרסם פוסט במדיה בו סיפר שהוא תולה את הנעליים בגיל 35: "זו לא החלטה קלה". הנבחרת והתותחנים הודו לו ברשתות

|
ארון ראמזי (רויטרס)
ארון ראמזי (רויטרס)

סיומה של תקופה: קפטן נבחרת וויילס וקשר העבר של ארסנל ויובנטוס, ארון ראמזי, הודיע על פרישה מיידית מכדורגל בגיל 35, לאחר שלא מצא קבוצה מאז עזיבתו את פומאס המקסיקנית בשנה שעברה. כעת, הוא צפוי לפנות לקריירת אימון.

ראמזי מסיים קריירה מרשימה כאחד מגדולי שחקני וויילס, עם 21 שערים ב-86 הופעות ושלוש השתתפויות בטורנירים גדולים. הוא היה חלק מרכזי במסע ההיסטורי של הנבחרת לחצי גמר יורו 2016, שם גם נבחר לנבחרת הטורניר של אופ״א. בהמשך ייצג את וויילס גם ביורו 2020 ובמונדיאל 2022, ההופעה הראשונה של הנבחרת בטורניר זה מזה 64 שנים.

את הקריירה החל הקשר בקרדיף סיטי, לפני שעבר ב-2008 לארסנל, שם שיחק במשך 11 שנים וזכה בשלושה גביעים. ראמזי כבש את שערי הניצחון בשניים מהגמרים והפך לדמות מרכזית במועדון הלונדוני. לאחר מכן שיחק גם ביובנטוס, ניס ובהשאלה בריינג'רס, עמה הגיע לגמר הליגה האירופית ב-2022, אך החמיץ פנדל בדו-קרב הגורלי.

ארון ראמזי במדי ארסנל (רויטרס)ארון ראמזי במדי ארסנל (רויטרס)

“החלטה לא פשוטה עבורי, תודה לכל מי שהיה חלק מהמסע”

בהמשך חזר לקדנציה נוספת בקרדיף ואף שימש כמאמן זמני לקראת סיום העונה האחרונה. הוא הצטרף לפומאס במטרה לשמור על כושר ולהיות זמין לנבחרת במקרה שתעפיל למונדיאל הקרוב, אך לאחר שלא מצא קבוצה חדשה, החליט לסיים את הקריירה.

בהודעה שפרסם ברשתות החברתיות הודה ראמזי לנבחרת וויילס, למאמנים, לצוותים המקצועיים ולאוהדים, במיוחד ל“הקיר האדום” שליווה את הנבחרת לאורך השנים,  וכן למועדונים בהם שיחק ולבני משפחתו. לדבריו, ההחלטה לא הייתה קלה, אך התקבלה לאחר מחשבה מעמיקה.

ארון ראמזי מול מכבי תל אביב (רדאד גארון ראמזי מול מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

בנבחרת וויילס ובארסנל הוציאו סרטון פרידה מהקשר והודו לו ברשתות החברתיות. התותחנים כתבו לראמזי בסיום הסרטון: “פרישה נעימה רמבו”, בעוד הנבחרת הודתה לו על כה מה שתרם לאורך השנים: “שלושה טורנירים גדולים, 86 הופעות, 21 שערים ורגעים שלא נשכח לעולם”.

