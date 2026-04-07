בעקבות הטעויות: 4 שופטים עם שינוי בשיבוצים

כמו בכל שבוע, וועדת איגוד השופטים מפרסמת את הדו”ח שלה לאחר כל משחק ולאחר כל מחזור כדי לנתח איפה השופטים טעו ואיפה הם קיבלו החלטות נכונות. רק שהיום (שלישי), עם פרסום הניתוח מהמפגש בין הפועל ת”א למכבי חיפה, הגיעה גם הודעה רשמית על “שינויים מקצועיים” בשיבוצי השופטים הקרובים.

“שינויים מקצועיים” בשיבוצי השופטים

בחצי גמר גביע המדינה שופט המסך יהיה ניב שטייף. מי שתחילה היה משובץ למפגש היה שלומי בן ארבהם, אותו שופט מסך שהיה ב-VAR במפגש בין הפועל ת”א למכבי חיפה, ועליו בוועדה הודיעו ש”הוא לא היה צריך להתערב להחלטה על הדשא”, בפנדל הראשון של האדומים במפגש.

עוד שינויים: אוראל גרינפלד היה אמור להיות השופט המרכזי במפגש בין מכבי נתניה להפועל חיפה, והוא הוחלף בדקל צינו. גרינפלד ישב לצד בן אברהם ב-VAR בהפועל ת”א נגד מכבי חיפה. עוד במפגש של נתניה והפועל חיפה, בר נתן היה אמור להיות ב-VAR, אך אחרי שהתערב מהמסך בריינה נגד הפועל ירושלים הוא הוחלף באביעד שילוח.

גם גל לוי שהיה לצידו קיבל שינוי ויוני קלז יהיה שופט רביעי במקומו במכבי ת”א נגד הפועל ב"ש. במפגש בין בית”ר ירושלים להפועל ירושלים איתן שמואלביץ’ יהיה שופט המסך אחרי השינוי, כאשר לפני כן שובץ שלומי בן אברהם. לסיכום: שלומי בן אברהם, גל לוי, אוראל גרינפלד ודניאל בר נתן הורדו מהשיבוצים.