יום שלישי, 07.04.2026 שעה 15:56
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

בעקבות הטעויות: 4 שופטים עם שינוי בשיבוצים

4 שופטים הורדו מהמשחקים הקרובים אותם היו אמורים לשפוט, לאחר שכל צמד טעה בהתערבות VAR במחזור הקודם: מדובר בבר נתן, בן אברהם, גל לוי וגרינפלד

|
המהומה בין השחקנים לאחר השער של סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)
המהומה בין השחקנים לאחר השער של סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)

כמו בכל שבוע, וועדת איגוד השופטים מפרסמת את הדו”ח שלה לאחר כל משחק ולאחר כל מחזור כדי לנתח איפה השופטים טעו ואיפה הם קיבלו החלטות נכונות. רק שהיום (שלישי), עם פרסום הניתוח מהמפגש בין הפועל ת”א למכבי חיפה, הגיעה גם הודעה רשמית על “שינויים מקצועיים” בשיבוצי השופטים הקרובים.

“שינויים מקצועיים” בשיבוצי השופטים

בחצי גמר גביע המדינה שופט המסך יהיה ניב שטייף. מי שתחילה היה משובץ למפגש היה שלומי בן ארבהם, אותו שופט מסך שהיה ב-VAR במפגש בין הפועל ת”א למכבי חיפה, ועליו בוועדה הודיעו ש”הוא לא היה צריך להתערב להחלטה על הדשא”, בפנדל הראשון של האדומים במפגש.

עוד שינויים: אוראל גרינפלד היה אמור להיות השופט המרכזי במפגש בין מכבי נתניה להפועל חיפה, והוא הוחלף בדקל צינו. גרינפלד ישב לצד בן אברהם ב-VAR בהפועל ת”א נגד מכבי חיפה. עוד במפגש של נתניה והפועל חיפה, בר נתן היה אמור להיות ב-VAR, אך אחרי שהתערב מהמסך בריינה נגד הפועל ירושלים הוא הוחלף באביעד שילוח.

גם גל לוי שהיה לצידו קיבל שינוי ויוני קלז יהיה שופט רביעי במקומו במכבי ת”א נגד הפועל ב"ש. במפגש בין בית”ר ירושלים להפועל ירושלים איתן שמואלביץ’ יהיה שופט המסך אחרי השינוי, כאשר לפני כן שובץ שלומי בן אברהם. לסיכום: שלומי בן אברהם, גל לוי, אוראל גרינפלד ודניאל בר נתן הורדו מהשיבוצים.

