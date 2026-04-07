יום שלישי, 07.04.2026 שעה 13:47
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3744-3230ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

אריק גילה על פיטרת סבו באוטובוס לפני אתלטיקו

בחר לשחק: שחקנה של ברצלונה קיבל בשורה כואבת במיוחד רגעים בודדים לפני המפגש עם הקולצ'ונרוס, אך קיבל החלטה לעלות ואף פתח. פליק ניחם את הספרדי

אריק גארסיה (רויטרס)
אריק גארסיה (רויטרס)

רגעים קשים במיוחד עברו על בלם ברצלונה, אריק גארסיה, שעות ספורות לפני המשחק מול אתלטיקו מדריד, כאשר קיבל את הבשורה על פטירת סבו. על פי הדיווחים, גארסיה עודכן על האירוע בזמן שהיה עם חבריו לקבוצה באוטובוס בדרך לאצטדיון.

לאחר שקיבל את השיחה, ירד השחקן מהאוטובוס כשהוא נסער מאוד ונראה מתקשה לעכל את הבשורה הקשה וכשהוא מדבר בנייד שלו. מאמן הקבוצה, האנזי פליק, שהבחין במתרחש, עצר את עיסוקיו, ירד מהאוטובוס וניגש מיד לשחקן.

פליק ניחם, גארסיה בחר לשחק

פליק חיבק את גארסיה וניסה לתמוך בו ברגעים הרגישים, במה שהפך לרגע אנושי ומרגש במיוחד. למרות הכאב הגדול והמצב הנפשי המורכב, גארסיה קיבל החלטה אמיצה להמשיך כמתוכנן ולקחת חלק במשחק מול אתלטיקו מדריד, כשהוא מראה אופי ונחישות יוצאי דופן.

בדרך לאליפות? בארסה במהפך דרמטי על אתלטי

בברצלונה ציינו את המחויבות של השחקן ואת רוח הלחימה שלו, כשהמועדון כולו עומד מאחוריו בתקופה הקשה. אגב, נזכיר שהקטלונים רשמו 1:2 דרמטי שנתן להם צעד עצום בדרך לאליפות שנייה ברציפות, כאשר אריק שיחק 78 דקות עד שגאבי החליף אותו.

