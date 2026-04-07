יום שלישי, 07.04.2026 שעה 17:55
כדורסל עולמי  >> יורוליג

בהפועל ת"א מאמינים שמיציץ' ישחק נגד פנרבחצ'ה

דריכות שיא אצל האדומים לקראת המפגש נגד אלופת אירופה ב-19:00: המטרה מעבר לניצחון - ניצחון ב-7 הפרש. במועדון מרגיעים לגבי הסרבי, הצפי שיתלבש

וסיליה מיציץ' עם הכדור (חגי מיכאלי)
הפועל תל אביב עצרה תקופה רעה בצורה הכי מתוקה שיש, עם אחד הניצחונות הכי גדולים שלה העונה. האדומים חגגו 88:92 עצום על פנאתינייקוס, אבל גם הם יודעים שהמשימה רחוקה מלהיות גמורה והלו”ז הקשוח ממשיך עם שבוע כפול מאתגר במיוחד. השבוע הזה מתחיל היום (שלישי, 19:00) עם מפגש בסופיה מול פנרבחצ’ה.

מחזיקת היורוקאפ תארח את אלופת אירופה כשהיא יודעת שאם היא תנצח אותה בשבע נקודות ומעלה היא תשווה את מאזן ההפסדים של שני הצדדים, ואם הפועל תנצח במשחק החסר היא תהיה במקדמה על הטורקים, שניצחו במפגש הראשון בשש נקודות. אחרי פנר, להפועל ת”א יישארו מפגשים נגד אולימפיאקוס, מכבי ת”א ומונאקו.

הטבלה ביורוליג מטורפת, כאשר אולימפיאקוס ראשונה עם 12 הפסדים, פנר שנייה עם 12 הפסדים, ריאל שלישית עם 13 הפסדים, ולנסיה רביעית עם 13 הפסדים, הפועל חמישית עם 13 הפסדים, ז’לגיריס שישית עם 14 הפסדים ולאחר מכן פאו וברצלונה עם 15 הפסדים, והכוכב האדום ומונאקו עם 16, כל זאת כשלכולן יש שלושה משחקים נוספים, ולהפועל ומכבי ארבעה.

דימיטריס איטודיס (IMAGO)

אופטימיות שמיציץ’ ישחק

בכל מקרה זה עוד רחוק, ותחילה יש לאדומים את אלופת אירופה. האדומים זכו ליומיים חופש אחרי הניצחון על פאו וחזרו לעניינים, כאשר וסיליה מיציץ’ הלך לרופא שלו בגרמניה לטיפולים בברך אחרי שחטף מכה נגד הירוקים. במועדון מסבירים שהסרבי מבקר בגרמניה את הרופא כמעט בכל הזדמנות שיש העונה ושזה לא אירוע חריג בכלל, אבל הפעם הוא כן קיבל מכה קטנה ובספק.

בכל מקרה, במועדון אופטימיים שהכוכב, שהיה טוב בניצחון על פנאתינייקוס ואף בלט ברבע השלישי, דווקא ברבע שקבוצתו הייתה לא טובה, ישחק בסופו של דבר במפגש החשוב נגד פנרבחצ’ה ולאחר מכן גם נגד אולימפיאקוס. אגב, למשחק נגד היוונים יש צפי של לא מעט קהל, בגלל שכוכב הקבוצה הוא סשה וזנקוב הבולגרי, והקהל המקומי ירצה לבוא לראות את הכוכב שלו.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
