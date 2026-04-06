והיב חביבאללה צפוי להיות כשיר למשחק בשבת

עירוני טבריה חזרה היום (שני) להתאמן לקראת המשחק החשוב של הקבוצה בשבת (20:00, אצטדיון בראל) מול מ.ס אשדוד. בטבריה כבר ראו ניצחון ביד מול בית”ר ירושלים כאשר הובילו 0:2 עד לדקה ה-72 וגם בתוספת הזמן עוד היו בשוויון, אבל בסופו של דבר הקבוצה מהבירה השלימה מהפך וניצחה 2:3. בעקבות זאת הפער מהפועל ירושלים, הנמצאת מעל טבריה מצידו השני של הקו האדום, גדל ל-3 נקודות.

בטבריה יודעים שנקודות במשחק בטדי היו משפרות מאוד את מצב הרוח הירוד מהפחתת 8 הנקודות בבית הדין של ההתאחדות. כעת, לאחר שזה לא קרה, מגדירים את המשחק הקרוב מול מ.ס אשדוד כלא פחות מקריטי. “זה משחק עונה בשבילנו. לא פחות. אנחנו חייבים לקחת 3 נקודות בו ונבוא להתאבד על המגרש”, אמרו במועדון.

היום קיבלו במועדון חדשות טובות בגזרת הפצועים. לאחר שווהיב חביבאללה חש רגישות בשריר הירך האחורי במשחק בטדי והוחלף במחצית, בבדיקה שנערכה לו אובחן קרע קטן בלבד והוא צפוי להיות כשיר לשבת.

בקבוצה עדיין מחכים לבדיקה של מוחמד אוסמן, שנטש בשישי את האימון המסכם, לאחר שסבל מקרע קטן בשריר הירך האחורי גם כן. נראה שגם במקרה הזה מדובר בפציעה קלה בלבד ובקבוצה אופטימיים כי גם הקשר הניגרי יהיה כשיר לשבת.