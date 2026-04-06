5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

לייבוביץ' ינהל את המשחק בין מכבי ת"א וב"ש

פורסם שיבוץ השופטים למחזור הסיום של העונה הסדירה: פריד השופט הראשי בדרבי של ירושלים, שניר לוי בהפועל פ"ת - הפועל ת"א ואוסלין בחיפה - ק"ש

גל לייבוביץ' מצביע על האוזניה (רדאד ג'בארה)
הכדורגל הישראלי כבר חזר ובסוף השבוע הקרוב יפתח המחזור האחרון של העונה הסדירה. לקראת המשחקים שכוללים את הדרבי של ירושלים ומשחק בין מכבי ת”א והפועל ב”ש, פורסמו השופטים שינהלו את המשחקים.

במוקד, את משחק הצמרת בבלומפילד ינהל גל לייבוביץ’, כשאת המפגש בין בית”ר ירושלים והפועל ירושלים יוביל יגאל פריד. שניר לוי השופט הראשי במשחק של הפועל פ”ת מול הפועל ת”א, בעוד שאוהד אסולין ינהל את המפגש בין מכבי חיפה לעירוני ק”ש.

שיבוץ השופטים המלא

שניר לוי, הפועל פ"ת מול הפועל ת"א, 11.04.2026 ב-20:00.

ויטלי בונדרב, בני סכנין מול בני ריינה, 11.04.2026 ב-20:00.

אוראל גרינפלד, מכבי נתניה מול הפועל חיפה, 11.04.2026 ב-20:00.

דוד פוקסמן, עירוני טבריה מול מ.ס אשדוד, 11.04.2026 ב-20:00.

יגאל פריד, הפועל ירושלים מול בית”ר ירושלים, 11.04.2026 ב-20:30.

אוהד אסולין, מכבי חיפה מול עירוני ק”ש, 12.04.2026 ב-20:00.

גל לייבוביץ', מכבי ת"א מול הפועל ב”ש, 12.04.2026 ב-20:30.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
