תומר יוספי במו"מ מתקדם עם בית"ר ירושלים

מבט לעונה הבאה בשיא מאבק האליפות. בית"ר ירושלים נמצאת כעת באחת התקופות המרתקות והאינטנסיביות שלה בשנים האחרונות. מצד אחד, הקבוצה מהבירה ממשיכה להיאבק במלוא המרץ על צלחת האליפות בעונה הנוכחית, אך מנגד, קברניטי המועדון ממש לא ממתינים לשריקת הסיום של העונה כדי לתכנן את העתיד. מאחורי הקלעים, המנהל המקצועי אלמוג כהן יחד עם הבעלים ברק אברמוב עובדים שעות נוספות במטרה להעמיד סגל חזק, רענן ותחרותי לשנה הבאה, וכעת מסתמן כי יעד רכש בולט ומרכזי כבר סומן.

הליגיונר תומר יוספי נמצא בימים אלו בניהול משא ומתן מול הקבוצה לקראת חזרה אפשרית לכדורגל הישראלי. הקשר בן ה-27, אשר גדל במחלקת הנוער של הפועל באר שבע, משחק החל מסוף חודש דצמבר 2024 בשורותיה של פוליסיה ז'יטומיר מהליגה האוקראינית. יוספי יצא לאירופה לאחר שרשם תקופה מקצועית נהדרת ומוצלחת במיוחד במדיה של הפועל חיפה, יכולת מצוינת שהפכה אותו במהרה לאחד השחקנים הישראלים המבוקשים ביותר בשוק.

הפערים הכספיים והחיזורים בישראל

הכישרון והיכולת הגבוהה של הקשר לא נעלמו מעיניהן של שאר קבוצות ליגת העל. במהלך העונה הנוכחית, מועדונים כמו הפועל תל אביב ומכבי נתניה עשו מאמצים בחלון העברות בינואר וניסו להחתים את יוספי בשורותיהם, אך השחקן בחר באותה העת להישאר מחוץ לישראל ולהמשיך את דרכו המקצועית מעבר לים. כעת, נראה כי האפשרות להצטרף למועדון הצהוב שחור ולשחק באצטדיון טדי קוסמת לו במיוחד. בבית"ר רוצים מאוד לראות את יוספי מצטרף ומעבה את חוליית הקישור, אך המהלך עדיין תלוי בפן הכלכלי ולשם השלמת העסקה, יוספי יצטרך לגלות גמישות מסוימת ולהתפשר בדרישותיו הכספיות הגבוהות.

תומר יוספי וסוכנו עידן בן אבו (פרטי)

תשתית הרכש שכבר הובטחה

המשא ומתן עם הקשר המוכשר מצטרף לשורת מהלכים מהירים שכבר נסגרו מאחורי הקלעים במועדון. כפי שנחשף לראשונה בפורטל ONE, הצוות המקצועי בבית"ר כבר החל כאמור לבסס את עתודות הסגל לעונה הבאה והבטיח מבעוד מועד את שירותיהם של שני שחקנים צעירים ומבטיחים. הקבוצה החתימה עד כה את נועם מוצ'ה, שחקנה הכישרוני של מועדון ספורט אשדוד, וכן את דניאל וורקו המגיע מהפועל רמת גן. צעדים אלו מעידים על חשיבה עמוקה, תכנון לטווח ארוך והכנה מוקדמת לקראת האתגרים הבאים של הקבוצה.