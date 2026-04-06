מכבי ת"א בדקה האם אפשר להזיז את חצי הגמר

מכבי תל אביב פנתה בימים האחרונים, לאחר מטחי השיגורים הכבדים לעבר חיפה והצפון, בשאלה האם אפשר להזיז את חצי הגמר מול מכבי חיפה ב-15.4 (יום רביעי הבא) לאצטדיון בנתניה, כך אישרו גורמים בהתאחדות לכדורגל. אולם, בשלב הזה, ההתאחדות מסרבת לבצע את השינוי אלמלא שינויים בהנחיות פיקוד העורף אשר יאסרו על קיום משחקים בחיפה.

כזכור, הצהובים הוגרלו כקבוצה “המארחת” של המשחק ולאחר שנודע כי המפגש במקורו היה צריך להתקיים בטדי, הסכימו שתי הקבוצות להגרלה שתקבע היכן ישוחק המשחק כדי לא לטרטר את אוהדי שתי הקבוצות לירושלים. באותה הגרלה, נקבע כי המשחק יתקיים באצטדיון סמי עופר.

כעת, עם המלחמה ובהינתן שגם ככה אי אפשר להכניס אוהדים, בדקו הצהובים האם אפשר להזיז את המשחק לנתניה כך ששתי הקבוצות יעשו הכנה זהה ושתיהן למעשה יצטרכו לעבור דרך דומה לאצטדיון “מרים”. בהתאחדות לכדורגל כאמור, פסלו את האפשרות הזאת ומבחינתם גם אם מכבי ת”א היא הקבוצה המארחת, ברגע שהמשחק כבר שובץ אין סיבה להזיזו שוב.

רק שינוי בהנחיות יוביל להחלטה אחרת

כל זאת כאמור תחת המסגרת הנוכחית. אמש נערך המשחק בסמי עופר בו מכבי ת”א ניצחה 1:4 את הפועל חיפה, כאשר שעה וחצי לפני כן שיגור של טיל מאיראן הוביל לאסון כבד בעיר. אם תהיה לפתע עלייה בקצב השיגורים לחיפה ופיקוד העורף ינחה אחרת, אז מעבר לנתניה יהיה על הפרק, אך רק בתרחיש כזה.