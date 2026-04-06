יום שני, 06.04.2026 שעה 13:37
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

מכבי ת"א בדקה האם אפשר להזיז את חצי הגמר

הצהובים מעדיפים לשחק בנתניה ושאלו כקבוצה "המארחת", האם זה אפשרי. ההתאחדות מסרבת ואלמלא שינוי בהנחיות, המשחק מול מכבי חיפה ישוחק בסמי עופר

קני סייף מול טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)
מכבי תל אביב פנתה בימים האחרונים, לאחר מטחי השיגורים הכבדים לעבר חיפה והצפון, בשאלה האם אפשר להזיז את חצי הגמר מול מכבי חיפה ב-15.4 (יום רביעי הבא) לאצטדיון בנתניה, כך אישרו גורמים בהתאחדות לכדורגל. אולם, בשלב הזה, ההתאחדות מסרבת לבצע את השינוי אלמלא שינויים בהנחיות פיקוד העורף אשר יאסרו על קיום משחקים בחיפה. 

כזכור, הצהובים הוגרלו כקבוצה “המארחת” של המשחק ולאחר שנודע כי המפגש במקורו היה צריך להתקיים בטדי, הסכימו שתי הקבוצות להגרלה שתקבע היכן ישוחק המשחק כדי לא לטרטר את אוהדי שתי הקבוצות לירושלים. באותה הגרלה, נקבע כי המשחק יתקיים באצטדיון סמי עופר.

כעת, עם המלחמה ובהינתן שגם ככה אי אפשר להכניס אוהדים, בדקו הצהובים האם אפשר להזיז את המשחק לנתניה כך ששתי הקבוצות יעשו הכנה זהה ושתיהן למעשה יצטרכו לעבור דרך דומה לאצטדיון “מרים”. בהתאחדות לכדורגל כאמור, פסלו את האפשרות הזאת ומבחינתם גם אם מכבי ת”א היא הקבוצה המארחת, ברגע שהמשחק כבר שובץ אין סיבה להזיזו שוב. 

רק שינוי בהנחיות יוביל להחלטה אחרת

כל זאת כאמור תחת המסגרת הנוכחית. אמש נערך המשחק בסמי עופר בו מכבי ת”א ניצחה 1:4 את הפועל חיפה, כאשר שעה וחצי לפני כן שיגור של טיל מאיראן הוביל לאסון כבד בעיר. אם תהיה לפתע עלייה בקצב השיגורים לחיפה ופיקוד העורף ינחה אחרת, אז מעבר לנתניה יהיה על הפרק, אך רק בתרחיש כזה.

