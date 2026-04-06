ביה"ד קבע: קנסות והרחקות במ.כ צעירי טמרה

לאחר שבועות ארוכים ללא דיונים בבית הדין המשמעתי, הרי שאתמול (ראשון) התקיימו להם מספר דיונים וביניהם בהקשר לליגות הנמוכות. מי שהועמדו לדין, בין היתר, הם מ.כ צעירי טמרה, מליגה א' צפון ואנשיה – זידאנו טאהא ומוסטפא סובח, שראו קנסות והרחקות בהתאם לסעיפי האישום כלפי כל אחד מהם.

הדיון בעניינם נערך בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין, כשבסוף פסוק ציין: "מודגש כי לא הוגש כל כתב הגנה ולא הייתה התייצבות לדיון". הדיון התייחס למשחק מיום 27/02, בין מ.כ צעירי טמרה להפועל מגדל העמק, במסגרת המחזור ה-22 בליגה א' צפון, משחק בו מגדל העמק רשמה 0:2. את ההתמודדות ניהלו מוחמד דהאמשה, אשרף בראנסה ואמג'ד נאטור.

מ.כ צעירי טמרה עמדה לדין בגין "התנהגות בלתי הולמת". תחת סעיף זה יצאה אשמה ונקנסה בסכום כולל של 2,500 שקלים. זידאנו טאהא עמד לדין בגין "העלבת שופט המשחק", "התנהגות בלתי הולמת" ו"אי ציות להוראת שופט המשחק". תחת כל הסעיפים יצא אשם ועל כן נקנס בסכום כולל של 2,000 שקלים והורחק משמונה משחקים בפועל.

מוסטפא סובח עמד לדין בגין "העלבת שופט המשחק" ו"אי ציות להוראת שופט המשחק". תחת שני סעיפים אלה יצא אשם ועל כן הורחק מארבעה משחקים בפועל, כשעל תנאי קיבל עונש הרחקה משישה משחקים נוספים, בכל מקרה של הרשעה בעבירה כלפי שופט המשחק. גם זידאנו וגם מוסטפא ייאלצו לפתוח את עונת 2026/27 מחוץ למגרשים.

דו"ח השופט

"המשחק התחיל באיחור של 5 דקות בגלל שחבר הנהלה טמרה זידאנו טאהא רצה לשבת על טרקטור הדשא ולצפות את המשחק משם. ביקשתי ממנו בכבוד שלא לשבת שם ואמרתו לו לשבת בספסל, הוא ענה: 'התחלת עכשיו יא בן %ונה, אני תמיד יושב פה ואף אחד לא שואל אותי, אתה בן %ונה גדול, %וס אוחתק אני אראה לך אחרי המשחק'.

"כל זה לפני שריקת הפתיחה ובכלל ורק בגלל שביקשתי שיישב במקום שמותר לו לשבת פה בספסלים, הנ”ל סירב לצאת מהמגרש בכלל לאורך כל המשחק ונשאר בתחומי המגרש עד סוף המשחק תוך כדי שהוא מקלל ומאיים.

"מסוטפא סובח מנכ״ל הקבוצה של טמרה, בדקה 89 פנה לעוזר אשרף בראנסה ואמר לו: 'תגיד אתה מ%גר? למה אתה לא מאפשר חילוף?'. מיד הונף לו כרטיס אדום, הוא המשיך והתחיל לקלל: '%וס אוחתק יא אחו%רמוטה', וגם נשאר בתוך תחומי המגרש עד הדקה האחרונה ולא יצא".