יום רביעי, 08.04.2026 שעה 03:49
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

ביה"ד קבע: קנסות והרחקות במ.כ צעירי טמרה

למרות שהליגה הסתיימה, הדיין קבע כי המועדון מליגה א' צפון ואנשיו אשמים בגין עלייתם לדין. "לא הוגש כתב הגנה ובנוסף לא הייתה התייצבות לדיון"

כדורגל (יונתן גינזבורג)
לאחר שבועות ארוכים ללא דיונים בבית הדין המשמעתי, הרי שאתמול (ראשון) התקיימו להם מספר דיונים וביניהם בהקשר לליגות הנמוכות. מי שהועמדו לדין, בין היתר, הם מ.כ צעירי טמרה, מליגה א' צפון ואנשיה – זידאנו טאהא ומוסטפא סובח, שראו קנסות והרחקות בהתאם לסעיפי האישום כלפי כל אחד מהם.

הדיון בעניינם נערך בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין, כשבסוף פסוק ציין: "מודגש כי לא הוגש כל כתב הגנה ולא הייתה התייצבות לדיון". הדיון התייחס למשחק מיום 27/02, בין מ.כ צעירי טמרה להפועל מגדל העמק, במסגרת המחזור ה-22 בליגה א' צפון, משחק בו מגדל העמק רשמה 0:2. את ההתמודדות ניהלו מוחמד דהאמשה, אשרף בראנסה ואמג'ד נאטור.

מ.כ צעירי טמרה עמדה לדין בגין "התנהגות בלתי הולמת". תחת סעיף זה יצאה אשמה ונקנסה בסכום כולל של 2,500 שקלים. זידאנו טאהא עמד לדין בגין "העלבת שופט המשחק", "התנהגות בלתי הולמת" ו"אי ציות להוראת שופט המשחק". תחת כל הסעיפים יצא אשם ועל כן נקנס בסכום כולל של 2,000 שקלים והורחק משמונה משחקים בפועל.

מוסטפא סובח עמד לדין בגין "העלבת שופט המשחק" ו"אי ציות להוראת שופט המשחק". תחת שני סעיפים אלה יצא אשם ועל כן הורחק מארבעה משחקים בפועל, כשעל תנאי קיבל עונש הרחקה משישה משחקים נוספים, בכל מקרה של הרשעה בעבירה כלפי שופט המשחק. גם זידאנו וגם מוסטפא ייאלצו לפתוח את עונת 2026/27 מחוץ למגרשים.

דו"ח השופט

"המשחק התחיל באיחור של 5 דקות בגלל שחבר הנהלה טמרה זידאנו טאהא רצה לשבת על טרקטור הדשא ולצפות את המשחק משם. ביקשתי ממנו בכבוד שלא לשבת שם ואמרתו לו לשבת בספסל, הוא ענה: 'התחלת עכשיו יא בן %ונה, אני תמיד יושב פה ואף אחד לא שואל אותי, אתה בן %ונה גדול, %וס אוחתק אני אראה לך אחרי המשחק'.

"כל זה לפני שריקת הפתיחה ובכלל ורק בגלל שביקשתי שיישב במקום שמותר לו לשבת פה בספסלים, הנ”ל סירב לצאת מהמגרש בכלל לאורך כל המשחק ונשאר בתחומי המגרש עד סוף המשחק תוך כדי שהוא מקלל ומאיים.

"מסוטפא סובח מנכ״ל הקבוצה של טמרה, בדקה 89 פנה לעוזר אשרף בראנסה ואמר לו: 'תגיד אתה מ%גר? למה אתה לא מאפשר חילוף?'. מיד הונף לו כרטיס אדום, הוא המשיך והתחיל לקלל: '%וס אוחתק יא אחו%רמוטה', וגם נשאר בתוך תחומי המגרש עד הדקה האחרונה ולא יצא".

