מי הפייבוריטית בהפועל תל אביב - מכבי חיפה?

על פי המומחים ב-Winner, האדומים מקבלים יתרון קל עם יחס של פי 2.50 לנצח כשהירוקים עם יחס של פי 2.65. וגם: ג'ירונה - ויאריאל ונאפולי - מילאן

ינון פיינגזיכט וסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)
ינון פיינגזיכט וסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)

הליגות ברחבי אירופה נכנסות לשלבי ההכרעה ואנחנו מקבלים היום (שני) עוד מספר משחקים מרתקים. בזירה המקומית שלנו, אחד ההתמודדויות המרתקות של העונה בין הפועל תל אביב למכבי חיפה. בספרד ג’ירונה פוגשת את ויאריאל ובאיטליה נאפולי נגד מילאן.

הפועל ת”א – מכבי חיפה

משחק מרתק בבלופילד בו קשה להגיד מי תהיה הפייבוריטית בגלל הפגרה הארוכה. המומחים מעניקים את היתרון הקל לאדומים, שמקבלים יחס של פי 2.50 לניצחון. 3 נקודות של הירוקים שוות ליחס של פי 2.65 וחלוקת נקודות שווה ליחס של פי 3.00.

ג’ירונה – ויאריאל

גם בספרד המחזור ממשיך והוא ננעל הערב. על פי המומחים, הפייבוריטית היא הצוללת הצהובה עם יחס של פי 2.20. ניצחון של הקבוצה הקטלונית קיבל יחס של פי 2.90 וחלוקת נקודות תהיה שווה למהמרים יחס של פי 3.25.

נאפולי – מילאן

אין ספק שזה אחד ממשחקי העונה באיטליה וגם בו תמיד קשה לקבוע את זהות הפייבוריטית. על פי המומחים, מי שיש לה סיכוי גבוה יותר לצאת מחויכת היא המארחת מהדרום עם יחס של פי 2.35 לניצחון. 3 נקודות של האורחים קיבלו יחס של פי 2.95 וחלוקת נקודות תהיה שווה למהמרים יחס של פי 2.85.

