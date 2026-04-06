יום שני, 06.04.2026 שעה 18:06
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5427-6126מכבי פ"ת1
4629-4026מכבי הרצליה2
4330-3827הפועל ראשל"צ3
4134-3228בני יהודה4
4029-3826הפועל ר"ג5
4039-4326הפועל כפר שלם6
3832-3727מ.ס קריית ים7
3345-4427מכבי יפו8
3335-3327מ.ס כפר קאסם9
3333-2626הפועל רעננה10
3237-3127הפועל כפ"ס11
3143-2826הפועל עפולה12
3037-2826עירוני מודיעין13
2844-3428הפועל נוף הגליל14
2734-2526הפועל עכו15
2339-2927הפועל חדרה16

דקה 47: הפועל עכו - מכבי הרצליה 1:0

ליגה לאומית, מחזור 27: קרב קצוות. הצהובים שולטים ועלו ליתרון מוצדק בדקה ה-34, כשברזילי בעט מהאוויר מקרוב לרשת. במקביל: עפולה - מודיעין 0:0

אשרף רבאח (חג'אג' רחאל)
אחרי שהאחות הגדולה גם סוף סוף חזרה לפעילות בצל מבצע “שאגת הארי” שעדיין מתרחש, גם הליגה הלאומית ממשיכה בכל הכוח עם המחזור ה-27 שמשוחק בשעה זו. במוקד, מכבי הרצליה מתארחת אצל הפועל עכו כשבמקביל, הפועל עפולה מארחת את עירוני מודיעין.

הפועל עכו – מכבי הרצליה 1:0

סוג של משחק קצוות אנחנו מקבלים כאן. החבורה של אלעד בראון רוצה להמשיך את המומנטום החיובי מחזרת הליגה ולרשום ניצחון שלישי ברציפות, שיעזור לה להלחיץ את המוליכה, מכבי פ”ת ולהתרחק מהפועל ראשל”צ. מנגד, הצפוניים עמוק בתחתית וכל נקודה מעכשיו היא קריטית אם הם לא רוצים לרדת ליגה.

דקה 34, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: הרחקה של הגנת עכו הובילה את הכדור לשי אייזן, שהקפיץ מסף הרחבה אל עבר אוהד ברזילי, האחרון בעט מהאוויר מקרוב פנימה.

הפועל עפולה – עירוני מודיעין 0:0

כאן כבר יש לנו קרב תחתית פר אקסלנס, בין שתי קבוצות עם מספר נקודות כמעט וזהה. מצד אחד, קבוצה הצפונית שמקדימה את יריבתה בנקודה, רוצה לברוח לה ולתחתית עם ניצחון. מהצד השני, האורחת גם כן כמובן חייבת לנצח על מנת לא להסתבך יותר ממה שהיא כבר מסובכת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */