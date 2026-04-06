יום שני, 06.04.2026 שעה 07:19
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3535-2930ראיו וייקאנו12
3545-3430ולנסיה13
3444-3129ג'ירונה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

לאמין ימאל כבש בקינגס ליג והשתגע על השופט

הכוכב של בארסה הגיע כצופה, אך מהר מאוד הפך לאחד הסיפורים המרכזיים כשירד למגרש לבעוט פנדל, כבש בקור רוח והתעצבן: "צריך לזרוק בקבוק על השופט"

|
לאמין ימאל (אינסטגרם)
לאמין ימאל (אינסטגרם)

לאמין ימאל ממשיך למשוך תשומת לב גם מחוץ למגרשי לה ליגה, והפעם זה קרה במסגרת משחק של הקינגס ליג בספרד, אליו הגיע יחד עם פרמין לופס וז'ואאו קאנסלו, יום בלבד אחרי הניצחון הדרמטי של ברצלונה על אתלטיקו מדריד.

השלושה צפו מהיציע במשחק בין "לה קפיטל" ל"פורסינוס", אך מהר מאוד ספר 10 של בארסה הפך לאחד הסיפורים המרכזיים של האירוע.

דרמה ביציע, פנדל על הדשא והתפרצות על השופט

במהלך המשחק ירד ימאל אל המגרש כדי לבעוט פנדל סמלי בתור נשיא הקבוצה, ולא התבלבל כשהכניע את השוער בקור רוח מוחלט.

לאמין ימאל (אינסטגרם)

לאחר השער הוא חגג בצורה אדישה במיוחד, כשהסתובב ופשוט חזר למקומו כאילו לא קרה דבר. עם זאת, זה לא היה הרגע היחיד שבו הוא בלט, כאשר בהמשך גם הגיב בהתלהבות להחמצה של היריבה.

לצד הרגעים המשעשעים, נרשמה גם סצנה מתוחה כאשר ימאל התעצבן על החלטות השיפוט ואף התבדח עם חבריו כי "צריך לזרוק בקבוק על השופט" לאחר שער שנפסל לקבוצתו.

בדרך לאליפות? בארסה במהפך דרמטי על אתלטי

בין החגיגות עם פרמין וקאנסלו לבין הרגעים העצבניים, היה ברור שגם מחוץ למגרש הרשמי, הכוכב הצעיר של ברצלונה ממשיך להיות במרכז העניינים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
