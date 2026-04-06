לאמין ימאל כבש בקינגס ליג והשתגע על השופט

לאמין ימאל ממשיך למשוך תשומת לב גם מחוץ למגרשי לה ליגה, והפעם זה קרה במסגרת משחק של הקינגס ליג בספרד, אליו הגיע יחד עם פרמין לופס וז'ואאו קאנסלו, יום בלבד אחרי הניצחון הדרמטי של ברצלונה על אתלטיקו מדריד.

השלושה צפו מהיציע במשחק בין "לה קפיטל" ל"פורסינוס", אך מהר מאוד ספר 10 של בארסה הפך לאחד הסיפורים המרכזיים של האירוע.

דרמה ביציע, פנדל על הדשא והתפרצות על השופט

במהלך המשחק ירד ימאל אל המגרש כדי לבעוט פנדל סמלי בתור נשיא הקבוצה, ולא התבלבל כשהכניע את השוער בקור רוח מוחלט.

לאמין ימאל (אינסטגרם)

לאחר השער הוא חגג בצורה אדישה במיוחד, כשהסתובב ופשוט חזר למקומו כאילו לא קרה דבר. עם זאת, זה לא היה הרגע היחיד שבו הוא בלט, כאשר בהמשך גם הגיב בהתלהבות להחמצה של היריבה.

לצד הרגעים המשעשעים, נרשמה גם סצנה מתוחה כאשר ימאל התעצבן על החלטות השיפוט ואף התבדח עם חבריו כי "צריך לזרוק בקבוק על השופט" לאחר שער שנפסל לקבוצתו.

בין החגיגות עם פרמין וקאנסלו לבין הרגעים העצבניים, היה ברור שגם מחוץ למגרש הרשמי, הכוכב הצעיר של ברצלונה ממשיך להיות במרכז העניינים.