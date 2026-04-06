במכבי ת"א מחכים ל"משחק שבו נבין מה מצבנו"

מכבי תל אביב חזרה אמש (ראשון) לליגת העל עם 1:4 על הפועל חיפה באצטדיון סמי עופר. מחצית ראשונה גדולה של הצהובים הסתיימה עם 0:3 מוחץ, והחצי השני היה פחות טוב אך עדיין הסתיים עם טעם חיובי משערו הרביעי והיפה של הליו וארלה. עידו שחר הצטיין והמשיך את עונת השיא שלו בקריירה, כשהגיע כבר ל-14 שערים בכל המסגרות לצד 3 בישולים. דור פרץ וגם אושר דוידה כבשו, איתמר נוי הציג משחק טוב כקשר האחורי ובסך הכל האלופה הייתה יכולה להיות מרוצה מההופעה שלה.

"היה מורכב מאוד חודש שלם להתאמן בנפרד, זה אתגר לא פשוט, חלק מהקבוצות חוו את אותו הקושי וראינו שהיה להן קשה מאוד לחזור במשחק הראשון אז אנחנו שמחים שהצלחנו לעבור את המבחן הזה נגד קבוצה שלקחה נקודות בטדי ובטרנר לפני שהליגה נעצרה", אמרו במכבי ת"א. כאמור, העיניים נשואות כבר לעבר באר שבע בבלומפילד ביום ראשון: "עכשיו זה הרגע, זה המשחק שבו נבין איפה אנחנו עומדים. לא היינו שם במשחקים הקודמים נגד הגדולות העונה, אבל אם ננצח ונהיה טובים אז גם אפשר יהיה לחלום על אליפות. אם לא ננצח, כנראה שייגזר עלינו להישאר עם הגביע ואירופה בלבד".

ניצחון יוריד את הפער מב”ש ל-4

למכבי ת"א יהיה שבוע להתכונן למשחק, בעוד באר שבע תשחק ביום חמישי בחצי גמר גביע המדינה מול בני יהודה. הצהובים ימשיכו אחרי ב"ש לחצי הגמר שלהם נגד מכבי חיפה, אך עם כל הכבוד למעמד המחייב מול הירוקים, המועדון כולו יתרכז מעתה במשימה של לנצח את באר שבע כדי לחזור באמת למאבק האליפות. כאשר רוני דיילה מונה כמאמן, במכבי ת"א אמרו שאם יצליחו להיכנס לפלייאוף בפיגור של 4-5 נקודות, אפשר יהיה לדבר על אליפות. ניצחון על המוליכה והפער ירד ל-4, כך שהחשיבות ברורה לגמרי.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (עמרי שטיין)

בגזרת השחקנים שטרם חזרו, הייטור צפוי לנחות היום בישראל וכריסטיאן בליץ' עד לסוף השבוע. בשלב הזה, אמיר סהיטי עדיין לא הביע הסכמה לחזור, בעוד בגזרת קרווין אנדרדה, בסביבת המועדון חושדים כי סוכני שחקנים דרום אמריקאים הבטיחו לו הצעה מקבוצה גדולה בברזיל כמו קורינתיאנס או אחרות שהוזכרו ככאלה שהוא הוצע להן ונראה שזה הופך את משימת ההחזרה שלו למורכבת עוד יותר. בכל מקרה, ההנהלה ודיילה עובדים על כך ומנסים לשכנע את כולם לשוב.