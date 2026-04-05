מטה אשר/עכו עלתה עלתה ל-0:1 על מכבי ת"א

הפועל גליל מטה אשר/עכו עשתה הערב (ראשון) צעד משמעותי לעבר החזרת תואר האליפות לנעמן, לאחר שגברה 1:3 על האלופה המכהנת מכבי יעדים תל אביב במשחק הראשון של סדרת גמר הפלייאוף. המשחק, שנערך תחת אילוצי המצב הביטחוני, סיפק דרמה גדולה על הפרקט.

הפועל גליל מטה אשר/עכו – מכבי יעדים תל אביב 1:3 (20:25, 25:19, 24:26, 16:25)

היום החלה סדרת גמר הפלייאוף לגברים בין הפועל גליל מטה אשר/עכו שסיימה ראשונה את העונה הסדירה ובין מכבי תל אביב האלופה המכהנת. המשחקים נערכו בסיוע מערכת הצ'אלנג' שהפכה את האירוע למרתק ומותח. המשחקים נערכו באולם בנעמן לפי תקנות פיקוד העורף וללא קהל. במהלך החימום נשמעה אזעקה והשחקנים ירדו למרחבים המוגנים, לאחר ההפסקה המשחק החל בחמש דקות איחור.

מטה אשר/עכו פתחה היטב את המערכה הראשונה בה שלטה, התל אביבים התעוררו במערכה השנייה, שיחקו היטב וידעו לנצח אותה. המערכה השלישית הייתה המרתקת מכולן, כאשר אף צד לא הצליח לפתוח יתרון והמערכה נגררה לשובר שוויון אותו ניצחה הקבוצה הביתית.

הפועל גליל מטה אשר/עכו בכדורעף (לילך וויס-רוזנברג)

במערכה הרביעית הייתה זו מטה אשר ששמה רגל על הגז, פתחה יתרון בפתיחת המערכה, יתרון שהספיק לה לנצח בצורה מרשימה ולעלות ליתרון 0:1 בסדרה. המשחק השני ייערך ביום חמישי בשעה 16:00 בהדר יוסף ולמטה אשר/עכו מספיק ניצחון אחד כדי לזכות באליפות, ולשבור את הרצף של מכבי תל אביב.

הצטיינו במטה אשר/עכו: וונקלמולר עם 21 נקודות ורדזיוק עם 14 נקודות. הצטיינו במכבי תל אביב: ביסט עם 14 נקודות והדלגו עם 13 נקודות.

הפועל גליל מטה אשר/עכו מול מכבי תל אביב בכדורעף (לילך וויס-רוזנברג)

“שמחים על הניצחון, אך המשחק השני יהיה יותר קשה”

נועם אריאל מהפועל מטה אשר/עכו אמר בסיום המשחק: "אנחנו מאוד שמחים על הניצחון. באים עם הפנים ליום חמישי, כמובן שעוד לא עשינו כלום, צריך לקחת עוד משחק, ויהיה הרבה יותר קשה ממה שהיה היום לדעתי. הם יבואו בכל הכוח, יש שם שחקנים, גם ישראלים וגם זרים, שלא הולכים לוותר בקלות. הסיטואציה היא קשה אבל לכולם. בסוף אנחנו מקצוענים ומאוד גם נהנים מהמשחק, אני מאמין שיהיה טוב".