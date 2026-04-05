הפועל ירושלים תצא למחנה אימון בבלגרד

לקראת חזרת משחקי הליגת ב-18.4, הפועל ירושלים בחרה לצאת מחר (שני) למחנה אימונים בבלגרד, כהכנה אחרונה לחידוש הפעילות לאחר הפגרה בארץ.

כלל שחקני הסגל יקחו חלק במחנה, למעט יובל זוסמן, הפצוע בגיד הפיקה, שיישאר בארץ להמשך שיקום. השחקנים הישראלים והצוות המקצועי ימריאו יחד מהארץ, בעוד השחקנים הזרים, ששבו למדינותיהם, יצטרפו לקבוצה ישירות בבלגרד.

מאמן הקבוצה יונתן אלון אמר: “אחרי תקופה שלא היינו יחד, היה לנו חשוב מאוד לחזור ולהתאחד כקבוצה, להיות ביחד, להתאמן ביחד ולחזור להרגלים המקצועיים שלנו. אנחנו מאמינים שבתקופה המורכבת הזו המחנה הוא הדרך הנכונה ביותר להתכונן לחזרת הליגה בשבוע הבא, להיכנס מחדש לקצב, לחדד את הדברים, ולהגיע מוכנים ככל האפשר”.