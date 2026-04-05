ניצחון ליוקיץ' ודנבר על וומבניאמה וסן אנטוניו

שלושה משחקים נערכו ב-NBA כשהם התחילו אתמול (שבת) ונמשכו אל תוך הלילה. במוקד, דרמה גדולה בין סן אנטוניו ודנבר שנגמרה בניצחון הנאגטס. בנוסף, דטרויט גברה על פילדלפיה ומיאמי התפוצצה מול וושינגטון.

דנבר (28:50) – סן אנטוניו (19:59) 134:136 (אחרי הארכה)

קרב הטיטאנים בין ניקולה יוקיץ’ ו-ויקטור וומבניאמה סיפק מותן אדיר והופעות מרשימות מהשניים, אך בסופו של דבר היה זה הסרבי שהוביל לניצחון לאחר שהיה קרוב לטריפל-דאבל עם 40 נקודות, 13 אסיסטים ו-8 ריבאונדים.

המשחק דווקא נפתח בעדיפות של סן אנטוניו החזקה, שסיימה את הרבע הראשון ביתרון 8 נקודות, ואף הובילה בהפרש דו ספרתי במהלך הרבע השני שנגמר באותו היתרון. למרות זאת, יוקיץ’ ואנתוני גורדון החזירו את דנבר לעניינים, ברבע השלישי, כשהם לאט לאט צמצמו את הפער.

ניקולה יוקיץ' בפעולה (רויטרס)

סן אנטוניו ניסתה לברוח ברבע הרביעי, אבל שתי שלשות חשובות של ג’מאל מארי העלו את הנאגטס סוף סוף ליתרון כ-3:30 דקות לסיום. המשחק נותר צמוד, שש שניות לסיומו אנתוני גורדון קלע, ושלח את הקבוצות להארכה. משם דנבר לקחה את המושכות, השיגה הובלה ביותר מפוזשן 10 שניות לסוף, ושלשה על הבאזר לא שינתה דבר בדרך לניצחון 134:136. וומבניאמה הרשים עם 34 נקודות, 18 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, אך זה לא הספיק לקבוצה שלו הפעם.

פילדלפיה (35:43) – דטרויט (21:57) 116:93

עם ניצחון קליל מול פילי, הפיסטונס הבטיחו את המקום הראשון במזרח רגע לפני שהפלייאוף יוצא לדרך. הם פתחו בסערה והשיגו יתרון דו ספרתי כבר ברבע הראשון, כשטוביאס האריס בלט עם 19 נקודות ודאניס ג’נקינס הוסיף דאבל-דאבל עם 16 נקודות ו-14 אסיסטים. ללא ג’ואל אמביד פילדלפיה התקשתה להתמודד בדרך להפסד, כש-23 נקודות של טייריס מקסי לא הספיקו לה.

טוביאס האריס בפעולה (רויטרס)

מיאמי (37:41) – וושינגטון (60:17) 136:152

במשחק התקפי משוגע מאימי לא הפסיקה לקלוע בדרך לניצחון מול וושינגטון. היא השלימה שני רבעים שבהם קלעה מעל 40 נקודות והובילה בהפרש גדול לאורך כמעט כל המשחק, כשבכניסה לרבע הרביעי ההפרש עמד על 31 נקודות והוא קוצץ רק ב’גארבג’ טיים’. חיימה חארז ג’וניוק קלע 32 נקודות, קל’ל וור הוסיף דאבל-דאבל אדיר עם 24 נקודות ו-19 ריבאונדים, כשהוא גם חסם 7 פעמים, וההיט שייטו לניצחון מרשים.