כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8537-915878דטרויט פיסטונס
69%8314-897578בוסטון סלטיקס
64%8511-898778ניו יורק ניקס
62%8990-926778קליבלנד קאבלירס
58%9054-925178אטלנטה הוקס
55%8874-933880שארלוט הורנטס
54%8781-878676אורלנדו מג'יק
54%8901-904679טורונטו ראפטורס
54%9168-913279פילדלפיה 76'
48%9383-946979מיאמי היט
41%9087-861478מילווקי באקס
39%9565-919179שיקגו בולס
26%9027-833778ברוקלין נטס
24%9479-880978אינדיאנה פייסרס
22%9537-870577וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8405-919778אוקלהומה ת'אנדר
76%8458-911976סן אנטוניו ספרס
65%9190-954379דנבר נאגטס
65%8495-889877יוסטון רוקטס
59%9086-910879לוס אנג'לס לייקרס
57%9076-927079מינסוטה טימברוולבס
56%8535-871277פיניקס סאנס
51%8468-857876לוס אנג'לס קליפרס
50%9054-903178פורטלנד בלייזרס
49%8965-898278גולדן סטייט ווריורס
35%9224-886878דאלאס מאבריקס
32%9196-885577ניו אורלינס פליקנס
29%9524-906979ממפיס גריזליס
28%9417-867778סקרמנטו קינגס
27%9944-930879יוטה ג'אז

ניצחון ליוקיץ' ודנבר על וומבניאמה וסן אנטוניו

קרב הטיטאנים סיפק משחק נהדר שנגרר להארכה בסופה הנאגטס ניצחו 134:136. 40 נקודות וכמעט טריפל-דאבל לסרבי. דטרויט הבטיחה את המקום הראשון במזרח

יוקיץ' זורק מעל וומבניאמה (רויטרס)
שלושה משחקים נערכו ב-NBA כשהם התחילו אתמול (שבת) ונמשכו אל תוך הלילה. במוקד, דרמה גדולה בין סן אנטוניו ודנבר שנגמרה בניצחון הנאגטס. בנוסף, דטרויט גברה על פילדלפיה ומיאמי התפוצצה מול וושינגטון.

דנבר (28:50) – סן אנטוניו (19:59) 134:136 (אחרי הארכה)

קרב הטיטאנים בין ניקולה יוקיץ’ ו-ויקטור וומבניאמה סיפק מותן אדיר והופעות מרשימות מהשניים, אך בסופו של דבר היה זה הסרבי שהוביל לניצחון לאחר שהיה קרוב לטריפל-דאבל עם 40 נקודות, 13 אסיסטים ו-8 ריבאונדים.

המשחק דווקא נפתח בעדיפות של סן אנטוניו החזקה, שסיימה את הרבע הראשון ביתרון 8 נקודות, ואף הובילה בהפרש דו ספרתי במהלך הרבע השני שנגמר באותו היתרון. למרות זאת, יוקיץ’ ואנתוני גורדון החזירו את דנבר לעניינים, ברבע השלישי, כשהם לאט לאט צמצמו את הפער.

סן אנטוניו ניסתה לברוח ברבע הרביעי, אבל שתי שלשות חשובות של ג’מאל מארי העלו את הנאגטס סוף סוף ליתרון כ-3:30 דקות לסיום. המשחק נותר צמוד, שש שניות לסיומו אנתוני גורדון קלע, ושלח את הקבוצות להארכה. משם דנבר לקחה את המושכות, השיגה הובלה ביותר מפוזשן 10 שניות לסוף, ושלשה על הבאזר לא שינתה דבר בדרך לניצחון 134:136. וומבניאמה הרשים עם 34 נקודות, 18 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, אך זה לא הספיק לקבוצה שלו הפעם.

פילדלפיה (35:43) – דטרויט (21:57) 116:93

עם ניצחון קליל מול פילי, הפיסטונס הבטיחו את המקום הראשון במזרח רגע לפני שהפלייאוף יוצא לדרך. הם פתחו בסערה והשיגו יתרון דו ספרתי כבר ברבע הראשון, כשטוביאס האריס בלט עם 19 נקודות ודאניס ג’נקינס הוסיף דאבל-דאבל עם 16 נקודות ו-14 אסיסטים. ללא ג’ואל אמביד פילדלפיה התקשתה להתמודד בדרך להפסד, כש-23 נקודות של טייריס מקסי לא הספיקו לה.

מיאמי (37:41) – וושינגטון (60:17) 136:152

במשחק התקפי משוגע מאימי לא הפסיקה לקלוע בדרך לניצחון מול וושינגטון. היא השלימה שני רבעים שבהם קלעה מעל 40 נקודות והובילה בהפרש גדול לאורך כמעט כל המשחק, כשבכניסה לרבע הרביעי ההפרש עמד על 31 נקודות והוא קוצץ רק ב’גארבג’ טיים’. חיימה חארז ג’וניוק קלע 32 נקודות, קל’ל וור הוסיף דאבל-דאבל אדיר עם 24 נקודות ו-19 ריבאונדים, כשהוא גם חסם 7 פעמים, וההיט שייטו לניצחון מרשים.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
