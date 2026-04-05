ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3535-2930ראיו וייקאנו12
3545-3430ולנסיה13
3444-3129ג'ירונה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

"כולם ידעו שאתלטיקו תפסיד בכוונה לברצלונה"

ביקורת קשה במדריד לאחר הניצחון של הקטלונים, כשב'מארקה' תקפו: "לסימאונה בכלל לא היה אכפת מהשטות הזאת. לשים את ניקו מול לאמין ימאל היה אכזרי"

שחקני אתלטיקו מדריד בסיום (רויטרס)
שני אירועים משמעותיים קרו אמש (שבת) במאבק האליפות בספרד: ריאל מדריד הופתעה עם 2:1 מול מיורקה, ומאוחר יותר ברצלונה ניצחה את אתלטיקו מדריד עם 1:2 משלה, שהגדיל את הפער בצמרת לשבע נקודות. למרות שהניצחון של הקטלונים הגיע רק בדקה ה-87, אצל הבלאנקוס לא היו מרוצים ממה שראו על המגרש.

ב’מארקה’ שמזוהה עם ריאל מדריד ביקרו בצורה קשה את אתלטיקו. “כולם ידעו שאתלטיקו הולכת לפגוע בריאל מדריד ולהפסיד בכוונה מול בארסה, אבל הפלא ופלא דווקא ריאל מדריד הייתה שפגעה באתלטיקו ואיפשרה לבארסה לא להוציא את כל האנרגיות לפני המפגש הנוסף של השתיים בליגת האלופות”.

“לסימאונה בכלל לא היה אכפת מהשטות הזו”, המשיכו בחריפות. “הוא העלה את ההרכב שהרגיש מחויב להעלות, בהתאם למצב הפציעות. השחקנים שלא יצאו לפגרת הנבחרות פתחו לצד אלו ששיחקו הכי מעט עבור הנבחרות שלהם, וכך נוצר הרכב משונה. תהיו בטוחים שאלה לא ה-11 שיפתחו בליגת האלופות או בגמר הגביע”.

בדרך לאליפות? בארסה במהפך דרמטי על אתלטי

הכתב אלברטו ברברו המשיך לפרט את הבעיות הקריטיות בהרכב של אתלטיקו: “הרוטציה הובילה לכך שניקו גונזאלס שמר על לאמין ימאל, וזה היה בלגן אחד גדול. לא היה צריך את הגרסה הכי טובה של מספר 10 מברצלונה, כשהמצ’ אפ ביניהם נראה אכזרי. הארגנטינאי הוא בכלל לא מגן”.

