אריק גארסיה: יודעים מה קרה היום אחר הצהריים

האם מרוץ האליפות בליגה הספרדית נגמר סופית? אחרי המעידה של ריאל מדריד, ברצלונה יצאה אמש (שבת) לאחד ממשחקי העונה שלה וניצחה בצורה דרמטית 1:2 את אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו הודות לשער מאוחר של רוברט לבנדובסקי.

אריק גארסיה לא הסתיר את ההתרגשות: "כולנו יודעים מה קרה היום אחר הצהריים. יצאנו ממשחק גביע כאן שהיה אסון והובסנו בו 4:0. ידענו שאם ננצח היום נעשה צעד חשוב מאוד קדימה. אנחנו מאוד שמחים”.

על איך שהתפתחה ההתמודדות: “זה נכון שהם הורידו הילוך אחרי ההרחקה, אבל קשה מאוד לכבוש נגדם שהם הולכים אחורה ואנחנו צריכים לקבל על כך קרדיט. יש שיגידו שהם באו לתת לנו את המשחק, אבל היינו צריכים לסבול בשביל הניצחון”.

בדרך לאליפות? בארסה מגדילה את הפער בפסגה

מאמן הקטלונים, האנזי פליק, היה יותר בנאלי: “שלטנו במשחק והשגנו את שלוש הנקודות, וזה היה הדבר החשוב. לאמין ימאל היה עצבני? הוא חיפש לכבוש ולתת מסירה מכריעה וזה לא קרה, זה נורמלי. זה משחק מאוד אמוציונלי”.

ביטול ההרחקה מעורר המחלוקת של ג’רארד מרטין: “אני לא ראיתי עדיין הילוך חוזר בטלוויזיה, מה שראיתי במגרש הוא שהוא לקח את הכדור ראשון ובשבילי זה לא יכול להיות כרטיס אדום.”.