העמק בשיחות עם צ'יילדס, ווילר בדרך החוצה

ליגת ווינר סל עומדת לחזור לפעילות, וקבוצות הליגה מתחילות להכין את הסגל ולהבין מי מהזרים עתיד לשוב לארץ ולמי צריך לחפש מחליף. אחד מהמועדונים שנמצאים בפלונטר עם השחקנים הזרים הוא המועדון הצפוני: הפועל העמק.

בהפועל העמק כבר הודיעו כי קיילר אדוארדס, קמרון הנרי וניק אונגנדה יחזרו לישראל לחידוש ליגת העל. אך בגזרת הזרים הנוספים, ארון מילר ואלייזה צ’יילדס, המצב נראה פחות מבטיח.

הפורוורד ארון ווילר מסרב לחזור לישראל ובקבוצה כבר החלו לחפש מחליפים. גם הפאוור פורוורד/סנטר, אלייז'ה צ'יילדס חושש כרגע לחזור ובקבוצה מקיימים איתו שיחות ומנסים לשכנעו.