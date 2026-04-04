יום שני, 06.04.2026 שעה 13:08
גלישת רוח

תמר שטיינברג זכתה בזהב בתחרות גביע הנסיכה

הישראלית עלתה על הפודיום בפלמה דה מיורקה אחרי שניצחה בגמר שלוש גולשות רוח נוספות. בגברים, יואב כהן סיים במקום החמישי ותום ראובני סיים שמיני

תמר שטיינברג והמדליה (sailing energy)
תמר שטיינברג זכתה היום (שבת) במדליית הזהב בתחרות גביע הנסיכה בשייט שהתקיימה בפלמה דה מיורקה, ספרד. לאחר שסיימה את השיוטים הסדירים ראשונה והבטיחה את מקומה בגמר, גולשת הרוח הישראלית סיימה על הפודיום.

שטיינברג הצעירה המתינה לשלב הגמר, אליו העפילו עוד שלוש גולשות רוח. מבין כולן, שטיינברג סיימה במקום הראשון והבטיחה זכייה במדליית זהב אחרי תחרות מושלמת שהסתיימה עם מדליה נוספת בתחרות יוקרתית.

תחרות הגברים

אצל הגברים, בשלב רבע גמר הופיעו שני ישראלים. יואב כהן סיים ראשון ועלה לחצי הגמר, בעוד שתום ראובני סיים שלישי ולא העפיל לשלב הבא כך שסיים במקום השמיני את התחרות.

תום ראובני (גל פרידמן)תום ראובני (גל פרידמן)

בחצי הגמר, יואב כהן פסל וקיבל עונש של 5 שניות, כך שסיים במקום השלישי את חצי הגמר ולא הצליח להיות בין שני הראשונים שעלו לגמר. כהן סיים חמישי את גביע הנסיכה.

