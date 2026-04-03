יום שני, 06.04.2026 שעה 07:00
ספורט אחר  >> כדוריד

נבחרת ישראל בכדוריד נשים נכנעה 32:24 ליוון

השחקניות של גלעד מאור רשמו הפסד במסגרת מוקדמות אליפות אירופה, כשכבר ביום ראשון הן יפגשו את היווניות בשנית. בהמשך: משחקים מול אוסטריה וספרד

נבחרת הנשים של ישראל בכדוריד (Kontsidis Dimitris)
נבחרת הנשים של ישראל בכדוריד הפסידה 32:24 לנבחרת יוון במוקדמות אליפות אירופה, במשחק הראשון מבין שניים שנערך הערב (שישי) בעיר קוזאני. מחרתיים הנבחרות ייפגשו שוב באותו האולם.

שיר וקרט העלתה את ישראל ליתרון 3:4 כבר בפתיחת המשחק, אך הישראליות לא ברחו ליתרון גדול יותר. מנגד, היווניות הפכו ל-6:9. וקרט שמרה את ישראל בתמונה עם שמונה שערים שכבשה במחצית הראשונה, אך זו הסתיימה בתוצאה 12:14 ליווניות.

במחצית השנייה, וקרט המשיכה לאיים על השער וכבשה כך שהתוצאה עמדה על 16:14. אלא שמשם, היווניות יצאו לריצת 1:5. בהמשך, הפרש השערים גדל ל-7, ואז מור שאול תפסה פיקוד והזינה שחקניות אחרות במסירות כך שהנבחרת חזרה ל-25:20. אלא שההגנה לא הייתה מספיק טובה בדקות הסיום והיריבה הגדילה את היתרון ל-8 הפרש בשיא. בסיום, נבחרת יוון ניצחה 24:32.

אוסטריה וספרד מחכות

המשחק הזה הוא חלק מסדרת משחקים של נבחרת הנשים בכדוריד. מחרתיים, השחקניות של גלעד מאור שוב יתמודדו מול נבחרת יוון בעיר קוזאני, אחר כך יארחו את אוסטריה ובהמשך ייצאו למשחק חוץ מול נבחרת ספרד.

