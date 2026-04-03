צעד לעבר התואר: מכבי אשדוד ניצחה 0:3 את חדרה

מכבי אשדוד פתחה היום (שישי) ברגל ימין את סדרת גמר פלייאוף ליגת העל בכדורעף לנשים, עם ניצחון ביתי 0:3 על מכבי חדרה. הקבוצה מעיר הנמל הציגה עליונות ברוב שלבי המשחק, ולמרות התעוררות של האורחות במערכות המאוחרות, השכילה לנצח את המשחק הראשון בסדרה של הטוב משלושה משחקים.

0:3 למכבי אשדוד (15:25, 22:25, 22:25)

המשחק נפתח בשליטה מוחלטת של שחקניות אשדוד. המערכה הראשונה הייתה חד-צדדית, כשהמארחות הציגו יכולת נהדרת ולא הותירו לחדרה סיכוי בדרך ל-15:25 קליל. המערכה השנייה נפתחה במגמה דומה, אך לקראת אמצע המערכה שחקניות חדרה החלו לצמצם את ההפרש עד ל-21:19. למרות הלחץ, אשדוד שמרה על קור רוח וסגרה את המערכה בניצחון.

המערכה השלישית הייתה הצמודה מכולן. דה סילבה, שהייתה המצטיינת במגרש, העלתה את אשדוד ליתרון 3:6 עם הנחתה מדויקת ואייס. חדרה לא ויתרה ונקודות של איבגי, שלטון וקובר הקטינו את הפער ל-11:10, כשחסימה מצוינת של דיוף אף קבעה שוויון. המשחק המשיך להיות צמוד עד למצב של 19:19, אז קרבינוביץ' לקחה אחריות עם הנחתה ואייס שהעלו את אשדוד ל-19:21. חדרה עוד הצליחה להפוך ל-21:22, אך טעויות של האורחות בתוספת הנחתה של פרוצקיך החזירו את היתרון לאשדוד, וזילברמן חתמה את הסיפור עם נקודת הניצחון.

במכבי אשדוד בלטו בעיקר דה סילבה שהצטיינה עם 19 נקודות וקרבינוביץ' עם 12 נקודות. במכבי חדרה בלטו קובר (14 נקודות), איבגי (10 נקודות).

מורן צור לוק, קפטנית מכבי אשדוד: "עשינו היום צעד חשוב בסדרה, אבל אנחנו עם הרגליים על הקרקע. ידענו להגיע מוכנות, לשחק ביחד ולשמור על אופי ברגעים החשובים. יש לנו עוד עבודה, ואנחנו כבר עם הפנים למשחק הבא".

טל רוזנשטיין, עוזרת מאמנת מכבי חדרה: "היה לנו קשה להיכנס למשחק והיה לנו זמן קצר להתכונן. לקח זמן עד שהדברים התחברו, ובמערכה השלישית זה כבר היה סיפור אחר לגמרי, אבל אשדוד היו קצת יותר טובות מאיתנו היום. למרות שאין קהל, יש משמעות גדולה לביתיות ולאולם שאנחנו מכירות בחדרה. נצטרך להתחיל את המשחק הבא טוב יותר מההתחלה".

המשחק השני בסדרה ייערך ביום שלישי הקרוב (13:00) בחדרה. ניצחון של אשדוד יעניק לה את צלחת האליפות, בעוד ניצחון של חדרה ישלח את הקבוצות למשחק שלישי ומכריע בביתה של אשדוד.