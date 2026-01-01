"הפסקת הליגה היא ההחלטה הראויה וההוגנת"

מכבי עירוני אשדוד תשחק גם בעונה הבאה בליגה א' דרום, למרות הפחתת 12 נקודות ממאזנה ומיקומה מתחת לקו האדום, וזאת נוכח המלצת ועדת ליגות א'-ג'

למרות הטלטלה העזה שעברה עליה העונה, מכבי עירוני אשדוד צפויה להישאר בליגה א' דרום גם בעונת המשחקים הבאה (2026/27). עו"ד אורון קרן, נאמן המועדון מטעם בית המשפט ובהסכמת רשם העמותות, התייחס להמלצת ועדת ליגות א'-ג' בשיחה עם ONE וציין כי "הפסקת הליגה היא החלטה ראויה והוגנת בנסיבות שנוצרו".

רק לפני מספר ימים, עוד בטרם נודעה המלצת הוועדה – הכרוכה באישור סופי של הנהלת ההתאחדות לכדורגל – ציין עו"ד קרן כי קיימת "התעניינות ערה" ברכישת המועדון. לפי דבריו, ניתן להגיש הצעות לרכישה עד לתאריך ה-16 באפריל. אין ספק כי הישרדותה של הקבוצה בליגה א' העונה תיזכר במועדון עוד שנים רבות.

"העונה החולפת הייתה מורכבת ומאתגרת במיוחד, אך לצד הקשיים היא יצרה גם הזדמנות אמיתית לייצוב המערכת ולהנחת יסודות לניהול תקין ובריא יותר", מסר עו"ד קרן. "במסגרת זו, ההחלטה על הקפאת הירידות לליגה ב' בעקבות הפסקת הליגה היא החלטה ראויה והוגנת בנסיבות שנוצרו. היא מאזנת בין מכלול השיקולים, ובראשם ביטחון השחקנים והצוותים המקצועיים".

שחקני מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

עו"ד קרן הוסיף והתייחס לצד הקהילתי של המועדון: "בערב החג נפגשתי עם הצוותים המקצועיים להרמת כוסית, ושאבתי אופטימיות רבה מרוח ההתנדבות והמחויבות של אנשי המועדון. עובדי ושחקני הקבוצה התגייסו להכנת וחלוקת סלי מזון לנזקקים – מעשה שממחיש יותר מכל את ערכיו של המועדון ואת החיבור העמוק שלו לקהילה. זהו הכוח האמיתי שלנו".

לגבי עתיד המועדון, הסביר הנאמן: "בעת הזו, עיקר המאמצים מופנים להבטחת המשך פעילותו של המועדון, ובכלל זה לאיתור גורם מקצועי ואחראי שירכוש את הפעילות ויוביל אותה לדרך חדשה. היעד הוא להעמיד לקראת העונה הבאה קבוצת בוגרים תחרותית שתתמודד בכבוד בליגה א', תוך יצירת סביבת עבודה יציבה ונקייה מרעשי הרקע שליוו את העונה האחרונה".

עו"ד אורון קרן (פרטי)

"יותר חשוב מהכול", סיכם עו"ד קרן, "המועדון שולח את תנחומיו למשפחות הנופלים בלבנון שקיבלו את בשורת האיוב בערב החג, ומאחל ימים שקטים לכל עם ישראל".

בפן המקצועי, בתום 22 מחזורים, צברה מכבי עירוני אשדוד 16 נקודות (לאחר הפחתת 12 נקודות בפועל), עם מאזן של שבעה ניצחונות, שבע תוצאות תיקו ושבעה הפסדים.