כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
66%2960-317535אולימפיאקוס1
66%2816-288435פנרבחצ'ה2
63%2903-307735ריאל מדריד3
63%3041-317535ולנסיה4
62%2881-298934הפועל ת"א5
60%2937-312335ז'לגיריס6
57%2932-296135ברצלונה7
57%2985-304035פנאתינייקוס8
54%3000-304535הכוכב האדום9
54%3056-316035מונאקו10
53%3119-307434מכבי ת"א11
51%3099-311835דובאי12
49%3033-301435אולימפיה מילאנו13
43%3068-289035פרטיזן בלגרד14
43%2921-282235באיירן מינכן15
40%3197-314935פאריס16
37%3033-286935וירטוס בולוניה17
31%3276-309535באסקוניה18
29%2990-283735אנדולו אפס19
23%3040-279035ליון וילרבאן20

"מכבי תל אביב ממשיכה לחלום על הפליי-אין"

ברחבי אירופה התרשמו מהניצחון 89:103 של הצהובים על אנדולו אפס: "המחצית השנייה של הישראלים לא הותירה סיכוי לטורקים, לוני ווקר הוביל את ההצגה"

רומן סורקין (Dragan Tesic)
מכבי תל אביב המשיכה במסעה לעבר הפליי-אין. חניכיו של עודד קטש רשמו ניצחון חשוב בדמות 89:103 על אנדולו אפס במגרש ה”ביתי” בבלגרד, ונצמדו לעשירייה הראשונה עם ניצחון שמיני בתשעת משחקיהם האחרונים. ברחבי אירופה גם החמיאו לצהובים ושמו דגש על חלום הפליי-אין, שממשיך להתקרב עבור חניכיו של קטש.

SDNA היווני כתב: “מכבי פירקה את אנדולו ושמרה על סיכויי הפליי-אין. הישראלים אמנם פתחו לא טוב את המשחק, אך במחצית השנייה נכנסה לעניינים ולא הותירה סיכוי לטורקים”.

SPORT24 היווני הוסיף והחמיא למצטיינים: “מכבי תל אביב הייתה עדיפה על אפס והמשיכה להתקרב לפליי-אין. לוני ווקר הוביל את ההצגה, אך גם ג’ימי קלארק וג’יילן הורד, שנבחר למצטיין, עשו עבודה טובה”. ביורוהופס נרשם: “מכבי נאלצה לחזור לשחק בבלגרד, אך המשיכה לנצח וגברה על אנדולו, הישראלים ממשיכים לחלום על הפליי-אין”.

