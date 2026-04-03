"מכבי תל אביב ממשיכה לחלום על הפליי-אין"

מכבי תל אביב המשיכה במסעה לעבר הפליי-אין. חניכיו של עודד קטש רשמו ניצחון חשוב בדמות 89:103 על אנדולו אפס במגרש ה”ביתי” בבלגרד, ונצמדו לעשירייה הראשונה עם ניצחון שמיני בתשעת משחקיהם האחרונים. ברחבי אירופה גם החמיאו לצהובים ושמו דגש על חלום הפליי-אין, שממשיך להתקרב עבור חניכיו של קטש.

SDNA היווני כתב: “מכבי פירקה את אנדולו ושמרה על סיכויי הפליי-אין. הישראלים אמנם פתחו לא טוב את המשחק, אך במחצית השנייה נכנסה לעניינים ולא הותירה סיכוי לטורקים”.

SPORT24 היווני הוסיף והחמיא למצטיינים: “מכבי תל אביב הייתה עדיפה על אפס והמשיכה להתקרב לפליי-אין. לוני ווקר הוביל את ההצגה, אך גם ג’ימי קלארק וג’יילן הורד, שנבחר למצטיין, עשו עבודה טובה”. ביורוהופס נרשם: “מכבי נאלצה לחזור לשחק בבלגרד, אך המשיכה לנצח וגברה על אנדולו, הישראלים ממשיכים לחלום על הפליי-אין”.